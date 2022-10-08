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  4. Владислав ГЕЛЬЗИН: «Руководители УАФ засиделись в своих креслах»
Украина. Премьер лига
08 октября 2022, 11:24 |
387
0

Владислав ГЕЛЬЗИН: «Руководители УАФ засиделись в своих креслах»

Экс-президент «Олимпика» выступает за кадровые изменения в УАФ

08 октября 2022, 11:24 |
387
0
Владислав ГЕЛЬЗИН: «Руководители УАФ засиделись в своих креслах»
ФК Олимпик Донецк. Владислав Гельзин

Бывший владелец донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин считает, что в руководстве Украинской ассоциации футбола (УАФ) назрели кадровые изменения:

«Рыба гниет из головы. Руководители УАФ засиделись в своих креслах. Они ничего не делают для футбола, а работают только на свои карманы.

Где обещаный завод по изготовлению искусственных футбольных полей? Где помощь клубам оказавшихся в оккупации городов? Они прикрываются войной. Я считаю, что УАФ должен возглавить Андрей Шевченко, а сборную Сергей Ребров. Это будет самый лучший в мире тандем».

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Владислав Гельзин Украинская ассоциация футбола Андрей Павелко Андрей Шевченко Сергей Ребров
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Источник Экспресс
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