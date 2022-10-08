Владислав ГЕЛЬЗИН: «Руководители УАФ засиделись в своих креслах»

Бывший владелец донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин считает, что в руководстве Украинской ассоциации футбола (УАФ) назрели кадровые изменения:

«Рыба гниет из головы. Руководители УАФ засиделись в своих креслах. Они ничего не делают для футбола, а работают только на свои карманы.

Где обещаный завод по изготовлению искусственных футбольных полей? Где помощь клубам оказавшихся в оккупации городов? Они прикрываются войной. Я считаю, что УАФ должен возглавить Андрей Шевченко, а сборную Сергей Ребров. Это будет самый лучший в мире тандем».