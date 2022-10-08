Испания08 октября 2022, 10:19 | Обновлено 08 октября 2022, 10:20
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Президент Реала отсудил у газеты 1 евро
Флорентино Перес выиграл судебный процесс
08 октября 2022, 10:19 | Обновлено 08 октября 2022, 10:20
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Президент «Реала» Флорентино Перес выиграл судебный процесс у испанской газеты El Condifencial. Перес подал на нее в суд за публикацию аудиофайлов с его телефонными разговорами.
Отсудил президент «Реала» у газеты символическую сумму – 1 евро. Это именно та сумма, которую и требовал Перес: он хотел показать, что для него данный судебный иск – дело принципа, а не способ заработать денег.
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