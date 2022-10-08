Президент Реала отсудил у газеты 1 евро

Президент «Реала» Флорентино Перес выиграл судебный процесс у испанской газеты El Condifencial. Перес подал на нее в суд за публикацию аудиофайлов с его телефонными разговорами.

Отсудил президент «Реала» у газеты символическую сумму – 1 евро. Это именно та сумма, которую и требовал Перес: он хотел показать, что для него данный судебный иск – дело принципа, а не способ заработать денег.