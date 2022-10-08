Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр БАНДУРА: «Минаю не хватает везения. Но его нужно заслужить»
Украина. Премьер лига
08 октября 2022, 04:42 |
11
0

Александр БАНДУРА: «Минаю не хватает везения. Но его нужно заслужить»

Голкипер «Миная» – о предстоящем поединке против «Кривбасса»

08 октября 2022, 04:42 |
11
0
Александр БАНДУРА: «Минаю не хватает везения. Но его нужно заслужить»
ФК Минай. Александр Бандура

Вратарь «Миная» Александр Бандура поделился ожиданиями от предстоящего поединка против «Кривбасса».

«Команда в хорошем настроении собирается на выезд в Киев. Готовимся в обычном режиме. Это первая встреча «Кривбасса» и «Миная» в УПЛ, но, я думаю, что сюрпризов для обеих сторон не будет. Есть предварительный предматчевой цикл, команды просматривают видео, изучают соперника. В играх текущего сезона нам где-то немного не хватает удачи – пропускаем на последних минутах. Но как говорится – удачу нужно заслужить. Поэтому работаем еще больше, упорнее, чтобы заслужить ее в следующих играх.

Товарищеская игра летом против «Кривбасса» в памяти каждого из футболистов. Это была репетиция перед стартом чемпионата. Но, мне кажется, все изменилось. Спарринг и чемпионат – разные вещи. 9-го числа увидим, на что мы способны».

Матч «Кривбасс» – «Минай» состоится в воскресенье.

По теме:
Главный тренер Ингульца: «Результат матча вполне закономерный»
Ярослав ВИШНЯК: «Если коротко, то нам не хватило забитого мяча»
Наставник Металлиста: «Сыграли так, как смогли, и это дало свой результат»
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Минай Кривбасс Кривой Рог Кривбасс - Минай Александр Бандура
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Минай
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Женская сборная Украины U-23 вышла в 1/4 финала ЧМ-2022 по баскетболу 3х3
Баскетбол | 07 октября 2022, 22:20 1
Женская сборная Украины U-23 вышла в 1/4 финала ЧМ-2022 по баскетболу 3х3
Женская сборная Украины U-23 вышла в 1/4 финала ЧМ-2022 по баскетболу 3х3

Мужской украинской команде не хватило одной победы для выхода в плей-офф

Осасуна – Валенсия – 1:2. Кавани не забил пенальти. Видео голов и обзор
Футбол | 08 октября 2022, 00:27 0
Осасуна – Валенсия – 1:2. Кавани не забил пенальти. Видео голов и обзор
Осасуна – Валенсия – 1:2. Кавани не забил пенальти. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 8-го тура чемпионата Испании

ВИДЕО. Как вам такой фол? Рефери назначил странный пенальти в матче УПЛ
Футбол | 07.10.2022, 17:40
ВИДЕО. Как вам такой фол? Рефери назначил странный пенальти в матче УПЛ
ВИДЕО. Как вам такой фол? Рефери назначил странный пенальти в матче УПЛ
Усик не против вернуться в крузервейт. «Хочу снова собрать пояса»
Бокс | 07.10.2022, 15:51
Усик не против вернуться в крузервейт. «Хочу снова собрать пояса»
Усик не против вернуться в крузервейт. «Хочу снова собрать пояса»
Фиаско Динамо, ничья Днепра-1, травма Лучкевича, Холанда исключат из АПЛ
Футбол | 07.10.2022, 07:15
Фиаско Динамо, ничья Днепра-1, травма Лучкевича, Холанда исключат из АПЛ
Фиаско Динамо, ничья Днепра-1, травма Лучкевича, Холанда исключат из АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Журналист из рф обратился к Шевченко: «Мне придется просить прощения»
Журналист из рф обратился к Шевченко: «Мне придется просить прощения»
06.10.2022, 20:40 5
Футбол
Ренн – Динамо – 2:1. Дикая ошибка Попова. Видео голов и обзор матча
Ренн – Динамо – 2:1. Дикая ошибка Попова. Видео голов и обзор матча
07.10.2022, 00:05 2
Футбол
И снова последние минуты. Динамо в гостях проиграло Ренну
И снова последние минуты. Динамо в гостях проиграло Ренну
06.10.2022, 23:54 111
Футбол
Реал Мадрид – Шахтер – 2:1. Шедевр Зубкова. Видео голов и обзор матча
Реал Мадрид – Шахтер – 2:1. Шедевр Зубкова. Видео голов и обзор матча
06.10.2022, 00:25 2
Футбол
Аргентинская теннисистка украинского происхождения сделала каминг-аут
Аргентинская теннисистка украинского происхождения сделала каминг-аут
06.10.2022, 20:25 1
Теннис
Генштаб: На подмогу российской армии на Донетчину отправили 500 уголовников
Генштаб: На подмогу российской армии на Донетчину отправили 500 уголовников
07.10.2022, 07:40 2
Война
ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Лидер Динамо пробил Манданда со 2-й попытки
ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Лидер Динамо пробил Манданда со 2-й попытки
06.10.2022, 22:49
Футбол
Генштаб ВСУ: «Приспешники россиян массово эвакуируются»
Генштаб ВСУ: «Приспешники россиян массово эвакуируются»
06.10.2022, 13:39
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности