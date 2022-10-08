Александр БАНДУРА: «Минаю не хватает везения. Но его нужно заслужить»

Вратарь «Миная» Александр Бандура поделился ожиданиями от предстоящего поединка против «Кривбасса».

«Команда в хорошем настроении собирается на выезд в Киев. Готовимся в обычном режиме. Это первая встреча «Кривбасса» и «Миная» в УПЛ, но, я думаю, что сюрпризов для обеих сторон не будет. Есть предварительный предматчевой цикл, команды просматривают видео, изучают соперника. В играх текущего сезона нам где-то немного не хватает удачи – пропускаем на последних минутах. Но как говорится – удачу нужно заслужить. Поэтому работаем еще больше, упорнее, чтобы заслужить ее в следующих играх.

Товарищеская игра летом против «Кривбасса» в памяти каждого из футболистов. Это была репетиция перед стартом чемпионата. Но, мне кажется, все изменилось. Спарринг и чемпионат – разные вещи. 9-го числа увидим, на что мы способны».

Матч «Кривбасс» – «Минай» состоится в воскресенье.