Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фото с легендой. Зинченко поделился снимком с экс-защитником Арсенала
Англия
08 октября 2022, 04:23 |
207
0

Фото с легендой. Зинченко поделился снимком с экс-защитником Арсенала

Украинец сфотографировался с Гаэлем Клиши

08 октября 2022, 04:23 |
207
0
Фото с легендой. Зинченко поделился снимком с экс-защитником Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинец Александр Зинченко, выступающий за лондонский «Арсенал», в социальной сети опубликовал фото с бывшим защитником «канониров» Гаэлем Клиши.

«Легенда», - подписал фото Зинченко.

По теме:
ВИДЕО. Что сказали Клопп и Артета перед суперматчем Арсенал – Ливерпуль
Пеп ГВАРДИОЛА: «Арсенал начал сезон лучше, чем мы»
«Никогда до этого не тренировался». Зинченко рассказал о работе в Арсенале
Гаэль Клиши Александр Зинченко Арсенал Лондон
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Кого Луческу вместо слабого Беседина выпускать? Гармаша?»
Футбол | 07 октября 2022, 05:00 7
Йожеф САБО: «Кого Луческу вместо слабого Беседина выпускать? Гармаша?»
Йожеф САБО: «Кого Луческу вместо слабого Беседина выпускать? Гармаша?»

Экс-тренер «Динамо» прокомментировал поражение киевлян от «Ренна»

Динамо в Лиге Европы: врач сказал в морг, значит в морг
Футбол | 07 октября 2022, 11:11 29
Динамо в Лиге Европы: врач сказал в морг, значит в морг
Динамо в Лиге Европы: врач сказал в морг, значит в морг

Валерий Василенко – о причинах неудачи «бело-синих» в еврокубках

Осасуна – Валенсия – 1:2. Кавани не забил пенальти. Видео голов и обзор
Футбол | 08.10.2022, 00:27
Осасуна – Валенсия – 1:2. Кавани не забил пенальти. Видео голов и обзор
Осасуна – Валенсия – 1:2. Кавани не забил пенальти. Видео голов и обзор
Фиаско Динамо, ничья Днепра-1, травма Лучкевича, Холанда исключат из АПЛ
Футбол | 07.10.2022, 07:15
Фиаско Динамо, ничья Днепра-1, травма Лучкевича, Холанда исключат из АПЛ
Фиаско Динамо, ничья Днепра-1, травма Лучкевича, Холанда исключат из АПЛ
Женская сборная Украины U-23 вышла в 1/4 финала ЧМ-2022 по баскетболу 3х3
Баскетбол | 07.10.2022, 22:20
Женская сборная Украины U-23 вышла в 1/4 финала ЧМ-2022 по баскетболу 3х3
Женская сборная Украины U-23 вышла в 1/4 финала ЧМ-2022 по баскетболу 3х3
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Команды Усика и Фьюри уже обсуждают даты боя за все пояса
Команды Усика и Фьюри уже обсуждают даты боя за все пояса
06.10.2022, 18:12
Бокс
Усик не против вернуться в крузервейт. «Хочу снова собрать пояса»
Усик не против вернуться в крузервейт. «Хочу снова собрать пояса»
07.10.2022, 15:51 5
Бокс
И снова последние минуты. Динамо в гостях проиграло Ренну
И снова последние минуты. Динамо в гостях проиграло Ренну
06.10.2022, 23:54 111
Футбол
Удачный старт. Сборная Украины обыграла Косово в квалификации на ЧМ
Удачный старт. Сборная Украины обыграла Косово в квалификации на ЧМ
07.10.2022, 20:41 2
Футзал
Шахтер сообщил Арсеналу, что за Мудрика «придется заплатить много денег»
Шахтер сообщил Арсеналу, что за Мудрика «придется заплатить много денег»
07.10.2022, 10:39 9
Футбол
Ренн – Динамо – 2:1. Дикая ошибка Попова. Видео голов и обзор матча
Ренн – Динамо – 2:1. Дикая ошибка Попова. Видео голов и обзор матча
07.10.2022, 00:05 2
Футбол
Сергей СИДОРЧУК: «Хотел бы, чтобы Маск увидел кадры из Запорожья»
Сергей СИДОРЧУК: «Хотел бы, чтобы Маск увидел кадры из Запорожья»
06.10.2022, 12:58 10
Война
Почему не следует петь дифирамбы Шахтеру за игру в Мадриде
Почему не следует петь дифирамбы Шахтеру за игру в Мадриде
06.10.2022, 10:43 49
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности