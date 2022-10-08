Англия08 октября 2022, 04:23 |
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Фото с легендой. Зинченко поделился снимком с экс-защитником Арсенала
Украинец сфотографировался с Гаэлем Клиши
08 октября 2022, 04:23 |
207
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Украинец Александр Зинченко, выступающий за лондонский «Арсенал», в социальной сети опубликовал фото с бывшим защитником «канониров» Гаэлем Клиши.
«Легенда», - подписал фото Зинченко.
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