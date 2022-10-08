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Украина. Премьер лига
08 октября 2022, 01:33 |
124
0

«Чтоб ты сдох». Колос запустил флешмоб ко дню рождения путина

Весь цивилизованный мир об этом мечтает

08 октября 2022, 01:33 |
124
0
«Чтоб ты сдох». Колос запустил флешмоб ко дню рождения путина
Елкин. Карикатура

Ковалевский «Колос» в социальной сети запустил флешмоб, посвященный дню рождения путина.

На фото, опубликованном пресс-службой ковалевского клуба, изображены две гвоздики и надпись «Чтоб ты сдох».

День рождение рашистского диктатора состоялся 7 октября, путину исполнилось 70 лет.

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Источник Sport.ua
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