Украина. Премьер лига08 октября 2022, 01:33 |
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«Чтоб ты сдох». Колос запустил флешмоб ко дню рождения путина
Весь цивилизованный мир об этом мечтает
08 октября 2022, 01:33 |
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Ковалевский «Колос» в социальной сети запустил флешмоб, посвященный дню рождения путина.
На фото, опубликованном пресс-службой ковалевского клуба, изображены две гвоздики и надпись «Чтоб ты сдох».
День рождение рашистского диктатора состоялся 7 октября, путину исполнилось 70 лет.
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