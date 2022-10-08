«Чтоб ты сдох». Колос запустил флешмоб ко дню рождения путина

Ковалевский «Колос» в социальной сети запустил флешмоб, посвященный дню рождения путина.

На фото, опубликованном пресс-службой ковалевского клуба, изображены две гвоздики и надпись «Чтоб ты сдох».

День рождение рашистского диктатора состоялся 7 октября, путину исполнилось 70 лет.