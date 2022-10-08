Лион – Тулуза – 1:1. Быстрый мяч Тете. Видео гола и обзор матча

7 октября состоялся матч 10-го тура чемпионата Франции по футболу между «Лионом» и «Тулузой». Игра завершилась со счетом 1:1.

Чемпионат Франции по футболу. 10-й тур

Лига 1

«Лион» – «Тулуза» – 1:1

Голы: Тете, 2 – Ратао, 67

Смотрите лучшие моменты матча: