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Чемпионат Франции
Лион
07.10.2022, FT 1 : 1
Тулуза
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Франция
08 октября 2022, 00:45 | Обновлено 08 октября 2022, 01:47
35
0

Лион – Тулуза – 1:1. Быстрый мяч Тете. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 10-го тура Лиги 1

08 октября 2022, 00:45 | Обновлено 08 октября 2022, 01:47
35
0
Лион – Тулуза – 1:1. Быстрый мяч Тете. Видео гола и обзор матча
Instagram. Тете

7 октября состоялся матч 10-го тура чемпионата Франции по футболу между «Лионом» и «Тулузой». Игра завершилась со счетом 1:1.

Чемпионат Франции по футболу. 10-й тур

Лига 1

«Лион» – «Тулуза» – 1:1

Голы: Тете, 2 – Ратао, 67

Смотрите лучшие моменты матча:

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Ратан (Тулуза).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Тете (Лион).
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Источник Sport.ua
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