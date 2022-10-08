Франция08 октября 2022, 00:45 | Обновлено 08 октября 2022, 01:47
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Лион – Тулуза – 1:1. Быстрый мяч Тете. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 10-го тура Лиги 1
08 октября 2022, 00:45 | Обновлено 08 октября 2022, 01:47
35
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7 октября состоялся матч 10-го тура чемпионата Франции по футболу между «Лионом» и «Тулузой». Игра завершилась со счетом 1:1.
Чемпионат Франции по футболу. 10-й тур
Лига 1
«Лион» – «Тулуза» – 1:1
Голы: Тете, 2 – Ратао, 67
Смотрите лучшие моменты матча:
События матча
67’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Ратан (Тулуза).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Тете (Лион).
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