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Украина. Премьер лига
07 октября 2022, 22:47 | Обновлено 07 октября 2022, 23:05
489
0

ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал воспитанника киевского Динамо

Павел Полегенько будет выступать за сине-золотых львов под 28-м номером

07 октября 2022, 22:47 | Обновлено 07 октября 2022, 23:05
489
0
ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал воспитанника киевского Динамо
ФК Львов. Павел Полегенько

Украинский защитник Павел Полегенько пополнил ФК «Львов». В составе сине-золотых львов 27-летний футболист будет выступать под 28-м номером.

Павел Полегенько начинал свой футбольный путь в Чернигове. В 2006 году полузащитник попал в структуру киевского «Динамо», в которой находился 10 лет. За «Динамо» выступал в ДЮФЛУ, командах U-19 и U-21 и фарм-клубе «Динамо-2» (Первая лига).

Предыдущим клубом 27-летнего исполнителя был «Ингулец». В Украинской Премьер-лиге также выступал за «Десну» (2020–2021), Мариуполь (2018–2020), «Зирку» Кропивницкий (2016–2018) и ужгородскую «Говерлу» (2015).

С 2012 года Полегенько выступал за сборные Украины разных возрастов.

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Источник ФК Львов
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