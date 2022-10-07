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Англия
07 октября 2022, 19:27 | Обновлено 07 октября 2022, 19:43
408
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Арсенал начал сезон лучше, чем мы»

Тренер «Манчестер Сити» - о команде Микеля Артеты

07 октября 2022, 19:27 | Обновлено 07 октября 2022, 19:43
408
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Арсенал начал сезон лучше, чем мы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола оценил игру своей команды на стартовом отрезке текущего сезона:

«С каждым годом мы были немного лучше в некоторых аспектах, но это всего лишь восемь игр сезона. Важно то, что в АПЛ и Лиге чемпионов в этот период мы находимся в наилучшем положении. У нас осталась одна победа для выхода в плей-офф ЛЧ.

А в АПЛ все в разгаре. Мы не можем забыть одну вещь, дамы и господа, есть одна команда, которая была лучше нас. Это реальность. На самом деле «Арсенал» лучше начал сезон, чем мы. Мы не возглавляем таблицу».

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Источник Goal.com
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