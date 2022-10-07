Испания07 октября 2022, 19:05 | Обновлено 07 октября 2022, 19:44
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Миралем ПЬЯНИЧ: «Тренировки Кумана были без тактики, без идей»
Экс-игрок «Барселоны» - о нидерландском тренере
07 октября 2022, 19:05 | Обновлено 07 октября 2022, 19:44
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Бывший игрок «Барселоны» Миралем Пьянич поделился своим мнением по поводу экс-тренера команды Рональда Кумана:
«Я был очень удивлён, когда увидел тренировки Рональда Кумана. Они были без интенсивности, без тактики, без идей. Мы никак не готовились к матчам. С Хави всё по-другому, он очень хорошо проводит тренировки».
Напомним, Пьянич покинул «Барселону» в начале сентября.
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