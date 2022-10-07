Давид АЛАБА: «Золотой мяч? Бензема, нет сомнений»

Защитник «Реала» Давид Алаба ответил на вопрос о том, кто выиграет Золотой мяч в 2022 году:

«Бензема. Здесь даже нет сомнений. То, что он сделал в последнем сезоне, невероятно. Я действительно благодарен за то, что смог испытать это, быть частью этого и видеть, как он работает каждый день».

В нынешнем сезоне на счету Бензема 4 гола и 1 ассист в 8 матчах за «Реал» во всех турнирах.