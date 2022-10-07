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Испания
07 октября 2022, 17:34 | Обновлено 07 октября 2022, 17:35
116
1

Давид АЛАБА: «Золотой мяч? Бензема, нет сомнений»

Защитник «Реала» - о своем партнере по команде

07 октября 2022, 17:34 | Обновлено 07 октября 2022, 17:35
116
1
Давид АЛАБА: «Золотой мяч? Бензема, нет сомнений»
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Защитник «Реала» Давид Алаба ответил на вопрос о том, кто выиграет Золотой мяч в 2022 году:

«Бензема. Здесь даже нет сомнений. То, что он сделал в последнем сезоне, невероятно. Я действительно благодарен за то, что смог испытать это, быть частью этого и видеть, как он работает каждый день».

В нынешнем сезоне на счету Бензема 4 гола и 1 ассист в 8 матчах за «Реал» во всех турнирах.

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Давид Алаба Реал Мадрид Карим Бензема Золотой мяч
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