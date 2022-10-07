Другие новости07 октября 2022, 16:46 | Обновлено 07 октября 2022, 16:57
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ВИДЕО. Трагедия в Аргентине, петиция по Холанду, ставим на Колос
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
07 октября 2022, 16:46 | Обновлено 07 октября 2022, 16:57
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1. Матч чемпионата Аргентины мог завершиться очередной катастрофой
2. Севилью снова возглавил Хорхе Сампаоли
3. Петиция за исключение Холанда из АПЛ собрала 400 тысяч подписей
4. Прогноз на матч Колос - Ингулец
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