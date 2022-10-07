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07 октября 2022, 16:46 | Обновлено 07 октября 2022, 16:57
97
0

ВИДЕО. Трагедия в Аргентине, петиция по Холанду, ставим на Колос

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

07 октября 2022, 16:46 | Обновлено 07 октября 2022, 16:57
97
0
ВИДЕО. Трагедия в Аргентине, петиция по Холанду, ставим на Колос
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Матч чемпионата Аргентины мог завершиться очередной катастрофой
2. Севилью снова возглавил Хорхе Сампаоли
3. Петиция за исключение Холанда из АПЛ собрала 400 тысяч подписей
4. Прогноз на матч Колос - Ингулец

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Источник Sport.ua
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