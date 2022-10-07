Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Манчестер Сити – эталон в вопросе стиля»
Англия
07 октября 2022, 17:04 |
253
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Манчестер Сити – эталон в вопросе стиля»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – о работе с командой

07 октября 2022, 17:04 |
253
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Манчестер Сити – эталон в вопросе стиля»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о том, сколько времени понадобится, чтобы сформировать стиль игры команды:

«Это не только стиль, вопрос в физике, менталитете. И особенно в устойчивости. Это как рутина, образ жизни, и нужно привносить это на каждую тренировку в своей системе, как для команды, так и для отдельных игроков.

И если в последние годы этого не хватало, то ты не построишь это за неделю или месяц. Должна быть система, в современном футболе высокие требования.

Совершенно ясно, что «Сити» в этом вопросе эталон. Есть и другие команды. Но я думаю, что мы можем добиться этого. Но это не произойдет в одночасье, это займет не недели, а месяцы».

По теме:
ВИДЕО. Рэшфорд – игрок недели в Лиге Европы
Джек ГРИЛИШ: «Постепенно становлюсь тем Грилишем, которым был ранее»
Итоги 3-го тура Лиги Европы. Фиаско Динамо, Роналду обыграл команду Безуса
Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Manchester Evening News
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Трагедия в Аргентине, петиция по Холанду, ставим на Колос
Футбол | 07 октября 2022, 16:46 0
ВИДЕО. Трагедия в Аргентине, петиция по Холанду, ставим на Колос
ВИДЕО. Трагедия в Аргентине, петиция по Холанду, ставим на Колос

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

Ребров не пришел на пресс-конференцию Аль-Айна. Стал известна причина
Футбол | 07 октября 2022, 02:55 0
Ребров не пришел на пресс-конференцию Аль-Айна. Стал известна причина
Ребров не пришел на пресс-конференцию Аль-Айна. Стал известна причина

Испанский ассистент украинского наставника Висенте Гомес объяснил ситуацию

Металлист в Ровно обыграл Верес
Футбол | 07.10.2022, 16:56
Металлист в Ровно обыграл Верес
Металлист в Ровно обыграл Верес
ВИДЕО. Очень быстро. Довбик забил свой третий гол в Лиге конференций
Футбол | 06.10.2022, 19:58
ВИДЕО. Очень быстро. Довбик забил свой третий гол в Лиге конференций
ВИДЕО. Очень быстро. Довбик забил свой третий гол в Лиге конференций
И снова последние минуты. Динамо в гостях проиграло Ренну
Футбол | 06.10.2022, 23:54
И снова последние минуты. Динамо в гостях проиграло Ренну
И снова последние минуты. Динамо в гостях проиграло Ренну
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Генштаб ВСУ: «Приспешники россиян массово эвакуируются»
Генштаб ВСУ: «Приспешники россиян массово эвакуируются»
06.10.2022, 13:39
Война
С высоко поднятой головой, но без очков. Шахтер в Мадриде проиграл Реалу
С высоко поднятой головой, но без очков. Шахтер в Мадриде проиграл Реалу
05.10.2022, 23:52 72
Футбол
Журналист из рф обратился к Шевченко: «Мне придется просить прощения»
Журналист из рф обратился к Шевченко: «Мне придется просить прощения»
06.10.2022, 20:40 5
Футбол
ВИДЕО. В прыжке с разворота! Зубков отыграл один мяч в матче с Реалом
ВИДЕО. В прыжке с разворота! Зубков отыграл один мяч в матче с Реалом
05.10.2022, 22:56 4
Футбол
У рашистов закипело. На рф недовольны планами Украины принять матчи ЧМ-2030
У рашистов закипело. На рф недовольны планами Украины принять матчи ЧМ-2030
05.10.2022, 16:34 7
Футбол
Сергей СИДОРЧУК: «Хотел бы, чтобы Маск увидел кадры из Запорожья»
Сергей СИДОРЧУК: «Хотел бы, чтобы Маск увидел кадры из Запорожья»
06.10.2022, 12:58 10
Война
Динамо в Лиге Европы: врач сказал в морг, значит в морг
Динамо в Лиге Европы: врач сказал в морг, значит в морг
07.10.2022, 11:11 20
Футбол
Аргентинская теннисистка украинского происхождения сделала каминг-аут
Аргентинская теннисистка украинского происхождения сделала каминг-аут
06.10.2022, 20:25 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности