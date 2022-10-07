FAVBET стал официальным спонсором харьковского Металлиста

Компания и футбольный клуб подписали соглашение о спонсорстве на сезон 2022/23. Цель сотрудничества – поддержка команды во время войны, развитие молодежной академии клуба, а также участие в совместных благотворительных инициативах.

«Металлист – бренд украинского футбола и один из самых популярных клубов страны. У него богатая история и огромная армия болельщиков, которые всегда были, есть и будут рядом с командой. Харьков – восточный форпост Украины, а фанаты Металлиста одними из первых встали на защиту нашего государства. FAVBET и Металлист, помимо привычных направлений сотрудничества, будут совместно работать над приближением нашей победы», – прокомментировали подписание в FAVBET.

Ожидание от нового партнерства разделяет и генеральный директор футбольного клуба «Металлист» Валерий Грига: «ФК “Металлист” и компанию FAVBET объединяет общая большая цель – сохранение и поддержка футбола на высоком уровне в эти сверхсложные времена. На это направлены усилия нашего клуба в последние месяцы, и вдохновляет то, что на этом пути мы имеем надежных партнеров. Сотрудничество поможет обеспечить функционирование нашей Академии, которая сейчас базируется в Черновцах, и поддержку выступлений «Металлиста» в Премьер-лиге, которые, надеемся, подарят харьковчанам и нашим болельщикам положительные эмоции. Верим, что совместная работа Металлиста и FAVBET будет эффективна».

Свой первый матч под эгидой FAVBET желто-синие проведут уже 7 октября – в 6-м туре Премьер-лиги харьковчанам будет противостоять ровенский «Верес». А первой коллаборацией компании и клуба станет продвижение промо «Прокачай авто для ВСУ».

Даже в условиях войны компания FAVBET остается драйвером украинского футбола – поддерживает профессиональных спортсменов и любителей, спонсирует команды в премьер-лигах и региональных чемпионатах и ​​является партнером ряда украинских футбольных клубов: Динамо, Колоса, Руха, Кривбасса, Миная, Оболони, а отныне и Металлиста.