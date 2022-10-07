Источник: Луческу не находится под риском увольнения из Динамо
Первая часть сезона киевлянам не удалась
По информации румынских СМИ, наставник «Динамо» Мирча Луческу сейчас не находится под риском увольнения из киевской команды.
Сообщается, что руководство клуба понимает сложную ситуацию, в которой находится «Динамо». Футболисты и тренерский штаб из-за войны все время в переездах и почти не имеют возможности стабильно тренироваться.
По утверждению gsp.ro, сам Луческу на этот момент не имеет желания подавать в отставку и готов работать дальше.
«Динамо» неудачно начало чемпионат Украины, набрав 6 очков после четырех туров, а в группе Лиги Европы команда проиграла три матча из трех.
В четверг киевляне уступили «Ренну» 1:2, пропустив в конце матча.
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