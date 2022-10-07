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  4. Источник: Луческу не находится под риском увольнения из Динамо
Украина. Премьер лига
07 октября 2022, 17:11 |
1449
8

Источник: Луческу не находится под риском увольнения из Динамо

Первая часть сезона киевлянам не удалась

07 октября 2022, 17:11 |
1449
8
Источник: Луческу не находится под риском увольнения из Динамо
ФК Динамо Киев

По информации румынских СМИ, наставник «Динамо» Мирча Луческу сейчас не находится под риском увольнения из киевской команды.

Сообщается, что руководство клуба понимает сложную ситуацию, в которой находится «Динамо». Футболисты и тренерский штаб из-за войны все время в переездах и почти не имеют возможности стабильно тренироваться.

По утверждению gsp.ro, сам Луческу на этот момент не имеет желания подавать в отставку и готов работать дальше.

«Динамо» неудачно начало чемпионат Украины, набрав 6 очков после четырех туров, а в группе Лиги Европы команда проиграла три матча из трех.

В четверг киевляне уступили «Ренну» 1:2, пропустив в конце матча.

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Источник Gazeta Sporturilor
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Комментарии 8
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AK.228
Тобто ниття спрацювало 
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+2
ass36
Пришло то время когда дед пойдет на заслуженную пенсию, война и футбол вещи несовместимые.
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0
123455432
Блін, дуже шкода. Після такого жахливого початку сезону, треба виганяти. Я б дуже був щасливий. ПС: я вболівальник ДК
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0
Veter
Источник хочет что бы Луческу завоевал с Динамо путёвку в Лигу конфедераций
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0
terhoha
О циган вчепився, розуміє що останній шанс. І не може зрозуміти що плавлять його.
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0
DK1961
Луческу - вторичное, первичное -сами суркисята. Члены батальона Монако гробят клуб-легенду Украины по полной программе. Они могут спустить за вечер в казино гораздо больше бабла, чем откупные Луческу при его увольнении. Но жаба все равно душит и давит...
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-1
pricolist
А могло бути інакше? Нікого краще Луческу Динамо не знайде. 
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-2
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