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  4. «Никогда до этого не тренировался». Зинченко рассказал о работе в Арсенале
Англия
07 октября 2022, 16:11 |
1193
0

«Никогда до этого не тренировался». Зинченко рассказал о работе в Арсенале

Артета дает игрокам высокие физические нагрузки

07 октября 2022, 16:11 |
1193
0
«Никогда до этого не тренировался». Зинченко рассказал о работе в Арсенале
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко (в центре)

Новичок «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, что в новой команде получает большие физические нагрузки, чем это было ранее в «Манчестер Сити».

«После 5 лет в «Манчестер Сити» и перехода в «Арсенал» я понял, что никогда до этого не тренировался. С первого дня мне показалось, что тут какие-то роботы. Работаем как безумные: зал - поле - зал».

«Мне кажется, тут дают намного больше физических нагрузок. Мне есть, с чем сравнивать. Но хорошо, что тут и работа, и позитивные эмоции от тренировок», — сказал Зинченко.

Ранее игрок рассказал о чемпионских амбициях лондонской команды.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон
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Источник Влада Седан
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