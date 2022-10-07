«Никогда до этого не тренировался». Зинченко рассказал о работе в Арсенале

Новичок «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, что в новой команде получает большие физические нагрузки, чем это было ранее в «Манчестер Сити».

«После 5 лет в «Манчестер Сити» и перехода в «Арсенал» я понял, что никогда до этого не тренировался. С первого дня мне показалось, что тут какие-то роботы. Работаем как безумные: зал - поле - зал».

«Мне кажется, тут дают намного больше физических нагрузок. Мне есть, с чем сравнивать. Но хорошо, что тут и работа, и позитивные эмоции от тренировок», — сказал Зинченко.

Ранее игрок рассказал о чемпионских амбициях лондонской команды.