Дмитрий ДЖУЛАЙ: «Если Лунин остается в Реале, то считает, что так нужно»

Известный журналист и комментатор Дмитрий Джулай высказался по поводу вратаря «Реала» Андрея Лунина, который из-за травмы Тибо Куртуа получил шанс в основе команды.

«Самое важное, что Лунин наконец получил этот шанс выйти на поле в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Все понимают, что пока Куртуа здоров - он будет играть 95% матчей. У вратаря есть своя роль в команде, он выходит тогда, когда это нужно команде. И если Лунин остается в «Реале», то он считает, что ему так нужно на этом этапе карьеры. Я бы не критиковал Андрея за то, что он остался летом в Мадриде».

«Нужно понимать, какой должен быть уровень даже у резервного кипера «Реала». Каждый сам решает».

«Кроме того, вратари спокойно могут играть на топ-уровне после 30 лет. Конечно, нам хочется видеть Лунина в каждом матче на поле. И если уходить, то куда? Чтобы это была команда поближе к лидерам, с амбициями», — сказал Джулай.

Судя по всему, до возвращения Куртуа украинский вратарь успеет выйти на матчи с «Хетафе» и «Шахтером».