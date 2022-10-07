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  4. Дмитрий ДЖУЛАЙ: «Если Лунин остается в Реале, то считает, что так нужно»
Испания
07 октября 2022, 15:30 |
308
0

Дмитрий ДЖУЛАЙ: «Если Лунин остается в Реале, то считает, что так нужно»

Эксперт оценил перспективы игрока в мадридской команде

07 октября 2022, 15:30 |
308
0
Дмитрий ДЖУЛАЙ: «Если Лунин остается в Реале, то считает, что так нужно»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный журналист и комментатор Дмитрий Джулай высказался по поводу вратаря «Реала» Андрея Лунина, который из-за травмы Тибо Куртуа получил шанс в основе команды.

«Самое важное, что Лунин наконец получил этот шанс выйти на поле в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Все понимают, что пока Куртуа здоров - он будет играть 95% матчей. У вратаря есть своя роль в команде, он выходит тогда, когда это нужно команде. И если Лунин остается в «Реале», то он считает, что ему так нужно на этом этапе карьеры. Я бы не критиковал Андрея за то, что он остался летом в Мадриде».

«Нужно понимать, какой должен быть уровень даже у резервного кипера «Реала». Каждый сам решает».

«Кроме того, вратари спокойно могут играть на топ-уровне после 30 лет. Конечно, нам хочется видеть Лунина в каждом матче на поле. И если уходить, то куда? Чтобы это была команда поближе к лидерам, с амбициями», — сказал Джулай.

Судя по всему, до возвращения Куртуа украинский вратарь успеет выйти на матчи с «Хетафе» и «Шахтером».

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Андрей Лунин Дмитрий Джулай Реал Мадрид
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Источник Вацко Live
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