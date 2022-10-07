Анчелотти ждет Куртуа на игру с Барселоной

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о физическом состоянии некоторых своих подопечных. Среди прочего он поведал о том, как идет реабилитация у Тибо Куртуа, столкнувшегося с проблемами в спине.

Итальянец заявил, что предстоящем матче Ла Лиги с «Хетафе» бельгиец точно не сыграет. Скорее всего, он не будет задействовать Куртуа и в игре Лиги чемпионов с донецким «Шахтером», который состоится на будущей неделе. В этих матчах ворота «Реала» будет защищать украинец Андрей Лунин.

«Надо подумать, стоит ли везти его в Варшаву [на матч с «Шахтером»]. Но я думаю, что он сыграет в Эль-Класико», – заявил Анчелотти

Игра чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится 16 октября.