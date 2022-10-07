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Испания
07 октября 2022, 14:26 | Обновлено 07 октября 2022, 14:35
404
0

Анчелотти ждет Куртуа на игру с Барселоной

Наставник «Реала» – о восстановлении бельгийского голкипера

07 октября 2022, 14:26 | Обновлено 07 октября 2022, 14:35
404
0
Анчелотти ждет Куртуа на игру с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о физическом состоянии некоторых своих подопечных. Среди прочего он поведал о том, как идет реабилитация у Тибо Куртуа, столкнувшегося с проблемами в спине.

Итальянец заявил, что предстоящем матче Ла Лиги с «Хетафе» бельгиец точно не сыграет. Скорее всего, он не будет задействовать Куртуа и в игре Лиги чемпионов с донецким «Шахтером», который состоится на будущей неделе. В этих матчах ворота «Реала» будет защищать украинец Андрей Лунин.

«Надо подумать, стоит ли везти его в Варшаву [на матч с «Шахтером»]. Но я думаю, что он сыграет в Эль-Класико», – заявил Анчелотти

Игра чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится 16 октября.

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Тибо Куртуа Карло Анчелотти Реал Мадрид
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Источник Marca
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