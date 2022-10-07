Верес – Металлист. Стартовые составы команд

В пятницу, 7 октября, состоится встреча 6-го тура украинской Премьер-лиги, в котором выяснят отношения «Верес» и «Металлист».

Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Верес»: Когут – Гагун, Мирошник, Вовченко, Квасный, Клец, Кучеров, Дахновский, Лебеденко, Г.Пасич, М.Шестаков.

«Металлист»: Рыбка – Мизюк, Федорив, Романюк, Каплиенко – Чайковский, Чидомере, Танковский, Подлепенец, Картушов – Прядун.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Металлист».