Верес – Металлист. Стартовые составы команд
Тренеры определились с составами на матч 6-го тура УПЛ
В пятницу, 7 октября, состоится встреча 6-го тура украинской Премьер-лиги, в котором выяснят отношения «Верес» и «Металлист».
Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 15:00.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:
«Верес»: Когут – Гагун, Мирошник, Вовченко, Квасный, Клец, Кучеров, Дахновский, Лебеденко, Г.Пасич, М.Шестаков.
«Металлист»: Рыбка – Мизюк, Федорив, Романюк, Каплиенко – Чайковский, Чидомере, Танковский, Подлепенец, Картушов – Прядун.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Металлист».
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