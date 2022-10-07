Соперник Шахтера по ЛЧ уволил главу скаутской службы

Свой пост покинул глава скаутского отдела немецкого клуба «РБ Лейпциг» Кристофер Вивелл.

Решение о разрыве отношений принято из-за расхождений во взглядах клуба и 35-летнего специалиста. Впрочем, пресс-служба «быков» уведомляет, что задачи, которые стоят перед данной службой клуба, Вивеллом будут выполняться до тех пор, пока Макс Эберл не займет пост нового спортивного директора «РБ Лейпциг».

Ранее была информация, что Вивелл может получить должность в лондонском «Челси».

Напомним, «РБ Лейпциг» играет в одной группе Лиги чемпионов с донецким «Шахтером». После 3-х туров «быки» занимают в таблице квартета 3 место с 3 очками. «Шахтер» идет вторым, имея 4 пункта. Лидирует «Реал», у которого 9 очков из 9-ти.