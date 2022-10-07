Экс-агент Милевского: «Артем – в поле ветер, в жопе дым»

Футбольный агент Деннис Лахтер в интервью одному из рашистских СМИ предался воспоминаниям о работе с известными бывшими футболистами. Среди прочих клиентов 51-летний россиянин вспомнил ныне 37-летнего уроженца Минска Артема Милевского, сделавшего себе имя в киевском «Динамо» и сборной Украины.

– Какие же разные у вас клиенты.

– Да уж. Вот Милевский, например. В поле ветер, в жопе дым. Денег заработал нормально – и с чем остался? С голой задницей, ни кола ни двора. Как сраный бедуин. Не хватило мозгов даже однушку купить в Киеве или Минске!

– Зато на автомобили не скупился.

– О, да – «Мазератти»! «Астон Мартин»! Телки, шмолки, Ибица, Гонолулу... Иванушка-дурачок. Всегда был таким юродивым от футбола. Типа Кокоры (рашисткий нападающий Кокорин. – прим. Sport.ua). С блаженной улыбочкой. Они и закопали себя своими руками. Кокорин хоть не бухает. А Миля такие кренделя выписывал!

– Какие?

– Есть денег пароход – куда-нибудь пульнет за неделю! Миллион? Легко! А потом будет сидеть, кукурузу охранять. Мне названивать: «Дэн, пришли десяточку, жрать нечего!» Он и Алиев – два раздолбая... В какой-то момент вроде взялись за ум. Заиграли – и полгода были в завязке! Только я подумал: «Какие молодцы!» – звонок из Киева: «Я твоих этих *** всех на ***!»

– Игорь Суркис?

– Да. «Михалыч, угомонись! Что случилось?» Оказалось, за Милевским и Алиевым полчаса гонялись по городу два полка ДПС. Заблокировали где-то в районе Майдана. Те народу едва не насшибали.

– На знаменитом 720-м BMW?

– 750-м. Оба выйти из машины не могли – вывалились, упали! Их ноги не держали!

– Слава богу, никого не убили.

– В том-то и дело! Сколько раз Миля на автомобиле переворачивался! Он будто заговоренный. А кто-то как Андрюха Гусин – раз, и все...