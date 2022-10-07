ВИДЕО. Треш в Аргентине. Фанаты бушуют, полиция «газует», есть жертвы

Поединок 23-го тура второй стадии аргентинской Примеры между командами «Химнасия и Эсгрима» и «Бока Хуниорс» оказался сорванным из-за скандала, якобы возникшего по вине полиции.

Матч был остановлен на 9-й минуте. Чашу стадиона заволокло слезоточивым газом. Его применили представители правопорядка. Они, тем самым, хотели успокоить разбушевавшихся болельщиков при входе на стадион, которые не могли попасть на трибуны, хотя имели билеты. Также полиция применяла резиновые пули.

Газ в итоге попал на поле, где затронул игроков, тренерский штаб и судей, а также болельщиков с трибун, ближайших к входу. В такой ситуации, арбитр принял решение прервать встречу, но она впоследствии не была продолжена.

Сообщается, что в давке погиб 57-летний болельщик «Химнасии и Эсгрима», у которого не выдержало сердце. Есть данные о поражении пулей оператора TyC Sport, который проводил съемку событий, выполняя свои профессиональные обязанности.

У организаторов матча есть подозрения, что на игру были проданы фальшивые билеты.

E increíblemente seguimos sin aprender. Anoche más incidentes, en el Gimnasia-Boca, con disturbios en las afueras que dejaron un muerto, con gases lacrimógenos dentro del estadio... Qué feo está el panorama



📽️@SC_ESPN pic.twitter.com/6Oz6ZpwBI8 — Manu Heredia (@ManuHeredia21) October 7, 2022