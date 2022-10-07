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Аргентина
07 октября 2022, 10:47 | Обновлено 07 октября 2022, 11:07
162
0

ВИДЕО. Треш в Аргентине. Фанаты бушуют, полиция «газует», есть жертвы

Скандал  в матче между клубами «Химнасия и Эсгрима» и «Бока Хуниорс»

07 октября 2022, 10:47 | Обновлено 07 октября 2022, 11:07
162
0
ВИДЕО. Треш в Аргентине. Фанаты бушуют, полиция «газует», есть жертвы
Twitter

Поединок 23-го тура второй стадии аргентинской Примеры между командами «Химнасия и Эсгрима» и «Бока Хуниорс» оказался сорванным из-за скандала, якобы возникшего по вине полиции.

Матч был остановлен на 9-й минуте. Чашу стадиона заволокло слезоточивым газом. Его применили представители правопорядка. Они, тем самым, хотели успокоить разбушевавшихся болельщиков при входе на стадион, которые не могли попасть на трибуны, хотя имели билеты. Также полиция применяла резиновые пули.

Газ в итоге попал на поле, где затронул игроков, тренерский штаб и судей, а также болельщиков с трибун, ближайших к входу. В такой ситуации, арбитр принял решение прервать встречу, но она впоследствии не была продолжена.

Сообщается, что в давке погиб 57-летний болельщик «Химнасии и Эсгрима», у которого не выдержало сердце. Есть данные о поражении пулей оператора TyC Sport, который проводил съемку событий, выполняя свои профессиональные обязанности.

У организаторов матча есть подозрения, что на игру были проданы фальшивые билеты.

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Бока Хуниорс Химнасия и Эсгрима чемпионат Аргентины по футболу беспорядки фанаты
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Источник Ole
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