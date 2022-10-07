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  4. ВИДЕО. Головой в стену. Футболист в Германии получил нокаут во время игры
Германия
07 октября 2022, 04:38 | Обновлено 07 октября 2022, 04:50
14
0

ВИДЕО. Головой в стену. Футболист в Германии получил нокаут во время игры

Денис Йепель сильно разогнался и не смог затормозить на мокром газоне

07 октября 2022, 04:38 | Обновлено 07 октября 2022, 04:50
14
0
ВИДЕО. Головой в стену. Футболист в Германии получил нокаут во время игры
YouTube. Денис Йепель

Курьезная ситуация случилась в матче 7-го тура региональной лиги чемпионата Германии между клубами «Хемнитцер» и «Хеми Лейпциг».

На 23‑й минуте форвард клуба «Хеми Лейпциг» Денис Йепель сильно разогнался и не смог затормозить на мокром газоне. В итоге он врезался головой в бетонную стену.

Футболист получил глубокий нокаут. И хорошо, что ему быстро оказали помощь врачи. 24‑летнего футболист доставили в больницу, но все обошлось. Игроку понадобится около 10 дней отдыха.

ВИДЕО. Головой в стену. Футболист в Германии получил нокаут во время игры

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Источник Sport.ua
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