ВИДЕО. Головой в стену. Футболист в Германии получил нокаут во время игры
Денис Йепель сильно разогнался и не смог затормозить на мокром газоне
Курьезная ситуация случилась в матче 7-го тура региональной лиги чемпионата Германии между клубами «Хемнитцер» и «Хеми Лейпциг».
На 23‑й минуте форвард клуба «Хеми Лейпциг» Денис Йепель сильно разогнался и не смог затормозить на мокром газоне. В итоге он врезался головой в бетонную стену.
Футболист получил глубокий нокаут. И хорошо, что ему быстро оказали помощь врачи. 24‑летнего футболист доставили в больницу, но все обошлось. Игроку понадобится около 10 дней отдыха.
ВИДЕО. Головой в стену. Футболист в Германии получил нокаут во время игры
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