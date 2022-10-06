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Лига Европы
06 октября 2022, 23:59 | Обновлено 07 октября 2022, 00:07
674
0

ВИДЕО. Грубая ошибка Попова. Как Динамо пропустило решающий гол

«Ренн» вырвал победу в матче Лиги Европы на 89-й минуте

06 октября 2022, 23:59 | Обновлено 07 октября 2022, 00:07
674
0
ВИДЕО. Грубая ошибка Попова. Как Динамо пропустило решающий гол
Getty Images/Global Images Ukraine

6 октября в 22:00 в матче 3-го тура Лиги Европы играют французский «Ренн» и киевское «Динамо».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом туре «Динамо» потерпело поражение от турецкого «Фенербахче» (1:2), а затем проиграло кипрскому клубу АЕК Ларнака (0:1).

«Динамо» пропустило решающий гол на 89-й минуте. Денис Попов допустил грубую ошибку, просто подарив сопернику мяч перед своими воротами.

ГОЛ! 2:1. Дезире Дуэ, 89 мин.

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Источник Sport.ua
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