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  4. ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Лидер Динамо пробил Манданда со 2-й попытки
Лига Европы
06 октября 2022, 22:49 | Обновлено 06 октября 2022, 22:55
3928
0

ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Лидер Динамо пробил Манданда со 2-й попытки

Киевская команда отыгралась в матче 3-го тура Лиги Европы на 33-й минуте

06 октября 2022, 22:49 | Обновлено 06 октября 2022, 22:55
3928
0
ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Лидер Динамо пробил Манданда со 2-й попытки
Getty Images/Global Images Ukraine

6 октября в 22:00 в матче 3-го тура Лиги Европы играют французский «Ренн» и киевское «Динамо».

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В первом туре «Динамо» потерпело поражение от турецкого «Фенербахче» (1:2), а затем проиграло кипрскому клубу АЕК Ларнака (0:1).

«Динамо» отыгралось на 33-й минуте. Виктор Цыганков пробил Стива Манданда со второй попытки.

ГОЛ! 1:1. Виктор Цыганков, 33 мин.

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Динамо Киев Лига Европы видео голов и обзор Ренн - Динамо Ренн Виктор Цыганков Стив Манданда
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Источник Sport.ua
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