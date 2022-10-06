Лига Европы06 октября 2022, 22:39 | Обновлено 06 октября 2022, 22:55
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ВИДЕО. Неудачный старт матча. Динамо пропустило от Ренна
Мартин Террье отличился на 23-й минуте встречи 3-го тура Лиги Европы
06 октября 2022, 22:39 | Обновлено 06 октября 2022, 22:55
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6 октября в 22:00 в матче 3-го тура Лиги Европы играют французский «Ренн» и киевское «Динамо».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первом туре «Динамо» потерпело поражение от турецкого «Фенербахче» (1:2), а затем проиграло кипрскому клубу АЕК Ларнака (0:1).
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
«Динамо» пропустило в середине первого тайма. Мартин Террье отличился на 23-й минуте встречи.
ГОЛ! 1:0. Мартин Террье, 23 мин.
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