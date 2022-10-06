Лига Европы06 октября 2022, 21:32 | Обновлено 06 октября 2022, 21:39
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ВИДЕО. Пихаленок сравнял счет. Днепр-1 унес ноги в игре с Лихтенштейном
Украинская команда сравняла счет в матче Лиги конференций на 78-й минуте
06 октября 2022, 21:32 | Обновлено 06 октября 2022, 21:39
1020
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6 октября в 19:45 в матче 3-го тура Лиги конференций играют «Днепр-1» и «Вадуц» из Лихтенштейна.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в словацком Кошице.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Украинская команда сравняла счет в матче Лиги конференций на 78-й минуте
ГОЛ! 2:2. Александр Пихаленок, 78 мин.
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