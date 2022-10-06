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  4. ВИДЕО. Пихаленок сравнял счет. Днепр-1 унес ноги в игре с Лихтенштейном
Лига Европы
06 октября 2022, 21:32 | Обновлено 06 октября 2022, 21:39
1020
0

ВИДЕО. Пихаленок сравнял счет. Днепр-1 унес ноги в игре с Лихтенштейном

Украинская команда сравняла счет в матче Лиги конференций на 78-й минуте

06 октября 2022, 21:32 | Обновлено 06 октября 2022, 21:39
1020
0
ВИДЕО. Пихаленок сравнял счет. Днепр-1 унес ноги в игре с Лихтенштейном
СК Днепр-1

6 октября в 19:45 в матче 3-го тура Лиги конференций играют «Днепр-1» и «Вадуц» из Лихтенштейна.

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Матч проходит в словацком Кошице.

Украинская команда сравняла счет в матче Лиги конференций на 78-й минуте

ГОЛ! 2:2. Александр Пихаленок, 78 мин.

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Источник Sport.ua
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