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Лига конференций
06 октября 2022, 21:07 | Обновлено 06 октября 2022, 21:13
1941
0

ВИДЕО. Страшный угловой. Вадуц вышел вперед после домашней заготовки

Гости из Лихтенштейна забили 2-й гол в матче против «Днепра-1» на 47-й минуте

06 октября 2022, 21:07 | Обновлено 06 октября 2022, 21:13
1941
0
ВИДЕО. Страшный угловой. Вадуц вышел вперед после домашней заготовки
MEGOGO

6 октября в 19:45 в матче 3-го тура Лиги конференций играют «Днепр-1» и «Вадуц» из Лихтенштейна.

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Матч проходит в словацком Кошице.

Гости из Лихтенштейна вышли вперед на 47-й минуте (2:1), использовав домашнюю заготовку при угловом.

ГОЛ! 1:2. Седрик Гассер, 47 мин.

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Днепр-1 видео голов и обзор Вадуц Лига конференций Днепр-1 - Вадуц Седрик Гассер
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Источник Sport.ua
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