Лига конференций06 октября 2022, 21:07 | Обновлено 06 октября 2022, 21:13
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ВИДЕО. Страшный угловой. Вадуц вышел вперед после домашней заготовки
Гости из Лихтенштейна забили 2-й гол в матче против «Днепра-1» на 47-й минуте
06 октября 2022, 21:07 | Обновлено 06 октября 2022, 21:13
1941
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6 октября в 19:45 в матче 3-го тура Лиги конференций играют «Днепр-1» и «Вадуц» из Лихтенштейна.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в словацком Кошице.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Гости из Лихтенштейна вышли вперед на 47-й минуте (2:1), использовав домашнюю заготовку при угловом.
ГОЛ! 1:2. Седрик Гассер, 47 мин.
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