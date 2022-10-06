ВИДЕО. Страшный угловой. Вадуц вышел вперед после домашней заготовки

6 октября в 19:45 в матче 3-го тура Лиги конференций играют «Днепр-1» и «Вадуц» из Лихтенштейна.

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Матч проходит в словацком Кошице.

Гости из Лихтенштейна вышли вперед на 47-й минуте (2:1), использовав домашнюю заготовку при угловом.

ГОЛ! 1:2. Седрик Гассер, 47 мин.