6 октября в 22:00 в матче 3-го тура Лиги Европы играют французский «Ренн» и киевское «Динамо».

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В первом туре «Динамо» потерпело поражение от турецкого «Фенербахче» (1:2), а затем проиграло кипрскому клубу АЕК Ларнака (0:1).

Луческу назвал стартовый состав Динамо на матч против Ренна в Лиге Европы

Динамо: Бойко, Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Буяльский, Кабаев, Беседин.