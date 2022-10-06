Лига Европы06 октября 2022, 20:45 | Обновлено 06 октября 2022, 21:00
1041
3
Луческу назвал стартовый состав Динамо на матч против Ренна в Лиге Европы
6 октября в 22:00 пройдет матч 3-го тура Лиги Европы
06 октября 2022, 20:45 | Обновлено 06 октября 2022, 21:00
1041
3
6 октября в 22:00 в матче 3-го тура Лиги Европы играют французский «Ренн» и киевское «Динамо».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первом туре «Динамо» потерпело поражение от турецкого «Фенербахче» (1:2), а затем проиграло кипрскому клубу АЕК Ларнака (0:1).
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Луческу назвал стартовый состав Динамо на матч против Ренна в Лиге Европы
Динамо: Бойко, Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Буяльский, Кабаев, Беседин.
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может дедушке действительно пора уже?