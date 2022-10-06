Лига конференций06 октября 2022, 20:28 | Обновлено 06 октября 2022, 20:29
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ВИДЕО. Хаос в обороне Днепра-1. Вадуц сравнял счет в середине 1-го тайма
Гости из Лихтенштейна забили ответный гол в Лиге конференций на 26-й минуте
06 октября 2022, 20:28 | Обновлено 06 октября 2022, 20:29
1222
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6 октября в 19:45 в матче 3-го тура Лиги конференций играют «Днепр-1» и «Вадуц» из Лихтенштейна.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в словацком Кошице.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Гости из Лихтенштейна забили ответный гол в Лиге конференций на 26-й минуте (1:1).
ГОЛ! 1:1. Фабио Фер, 26 мин.
ГОЛ! 1:0. Артем Довбик, 5 мин.
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Комментарии 2
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Вже й другий пішов
Где вы видели жёлтый Днепр??? В Жёлтых Водах его нет.
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