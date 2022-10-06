ВИДЕО. Хаос в обороне Днепра-1. Вадуц сравнял счет в середине 1-го тайма

6 октября в 19:45 в матче 3-го тура Лиги конференций играют «Днепр-1» и «Вадуц» из Лихтенштейна.

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Матч проходит в словацком Кошице.

Гости из Лихтенштейна забили ответный гол в Лиге конференций на 26-й минуте (1:1).

ГОЛ! 1:1. Фабио Фер, 26 мин.

ГОЛ! 1:0. Артем Довбик, 5 мин.