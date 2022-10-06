Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Хаос в обороне Днепра-1. Вадуц сравнял счет в середине 1-го тайма
Лига конференций
06 октября 2022, 20:28 | Обновлено 06 октября 2022, 20:29
1222
2

ВИДЕО. Хаос в обороне Днепра-1. Вадуц сравнял счет в середине 1-го тайма

Гости из Лихтенштейна забили ответный гол в Лиге конференций на 26-й минуте

06 октября 2022, 20:28 | Обновлено 06 октября 2022, 20:29
1222
2
ВИДЕО. Хаос в обороне Днепра-1. Вадуц сравнял счет в середине 1-го тайма
MEGOGO

6 октября в 19:45 в матче 3-го тура Лиги конференций играют «Днепр-1» и «Вадуц» из Лихтенштейна.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в словацком Кошице.

Гости из Лихтенштейна забили ответный гол в Лиге конференций на 26-й минуте (1:1).

ГОЛ! 1:1. Фабио Фер, 26 мин.

ГОЛ! 1:0. Артем Довбик, 5 мин.

По теме:
Ужасная травма Лучкевича в первом матче после восстановления. Снова кресты?
ВИДЕО. Страшный угловой. Вадуц вышел вперед после домашней заготовки
Днепр-1 – Вадуц. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Артем Довбик Днепр-1 видео голов и обзор Вадуц Лига конференций Днепр-1 - Вадуц Фабио Фер
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал Мадрид – Шахтер – 2:1. Шедевр Зубкова. Видео голов и обзор матча
Футбол | 06 октября 2022, 00:25 2
Реал Мадрид – Шахтер – 2:1. Шедевр Зубкова. Видео голов и обзор матча
Реал Мадрид – Шахтер – 2:1. Шедевр Зубкова. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор встречи 3-го тура Лиги чемпионов

Третий матч еврокубка. Состав Днепра-1 на игру Лиги конференций
Футбол | 06 октября 2022, 18:20 0
Третий матч еврокубка. Состав Днепра-1 на игру Лиги конференций
Третий матч еврокубка. Состав Днепра-1 на игру Лиги конференций

Украинская команда сыграет против аутсайдера группы

ЛУЧЕСКУ: «В Ренне не удалось найти отель, и команда живет вдали от города»
Футбол | 05.10.2022, 21:05
ЛУЧЕСКУ: «В Ренне не удалось найти отель, и команда живет вдали от города»
ЛУЧЕСКУ: «В Ренне не удалось найти отель, и команда живет вдали от города»
ВИДЕО. В прыжке с разворота! Зубков отыграл один мяч в матче с Реалом
Футбол | 05.10.2022, 22:56
ВИДЕО. В прыжке с разворота! Зубков отыграл один мяч в матче с Реалом
ВИДЕО. В прыжке с разворота! Зубков отыграл один мяч в матче с Реалом
Александр ЗУБКОВ: «Этот матч показал, что и у Реала есть слабые места»
Футбол | 06.10.2022, 17:40
Александр ЗУБКОВ: «Этот матч показал, что и у Реала есть слабые места»
Александр ЗУБКОВ: «Этот матч показал, что и у Реала есть слабые места»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
анатолий чорнобук
Вже й другий пішов
Ответить
0
Veter
Где вы видели жёлтый Днепр???  В Жёлтых Водах его нет.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. В ЧУ по хоккею сыграют 6 команд в трех городах, бан игрокам рф
ОФИЦИАЛЬНО. В ЧУ по хоккею сыграют 6 команд в трех городах, бан игрокам рф
04.10.2022, 19:11 1
Хоккей
Известный украинский теннисист отправился в зону боевых действий
Известный украинский теннисист отправился в зону боевых действий
05.10.2022, 20:55 5
Война
Олег САЛЕНКО: «Шейхи Реброва никогда не отпустят»
Олег САЛЕНКО: «Шейхи Реброва никогда не отпустят»
05.10.2022, 09:25 5
Футбол
Український чемпіон з картингу Бондарев повернувся після травми
Український чемпіон з картингу Бондарев повернувся після травми
04.10.2022, 17:00
Авто/мото
ВИДЕО. Очередной шедевр Месси. Гол форварда ПСЖ в ворота Бенфики
ВИДЕО. Очередной шедевр Месси. Гол форварда ПСЖ в ворота Бенфики
05.10.2022, 23:15 7
Футбол
С высоко поднятой головой, но без очков. Шахтер в Мадриде проиграл Реалу
С высоко поднятой головой, но без очков. Шахтер в Мадриде проиграл Реалу
05.10.2022, 23:52 72
Футбол
Что-то происходит. ВСУ удалось продвинуться в Херсонской области
Что-то происходит. ВСУ удалось продвинуться в Херсонской области
04.10.2022, 17:28 1
Война
Луческу признал свою ошибку. Зачем Динамо подписало Перриса и Лонвейка
Луческу признал свою ошибку. Зачем Динамо подписало Перриса и Лонвейка
06.10.2022, 15:30 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности