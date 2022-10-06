ВИДЕО. Очень быстро. Довбик забил свой третий гол в Лиге конференций

В матче 3-го тура Лиги конференций «Днепр-1» - «Вадуц» украинская команда вышла вперед уже на 5-й минуте: с передачи Бузанелло гол забил Артем Довбик.

Для украинского форварда это уже третий гол в нынешнем сезоне еврокубка. Ранее Артем оформил два мяча в ворота «Аполлона». Кроме того, у Довбик одна результативная передача.

Всего в сезоне у футболиста 5 голов.

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча Лиги конференций.