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Лига конференций
06 октября 2022, 19:58 | Обновлено 06 октября 2022, 20:05
4661
0

ВИДЕО. Очень быстро. Довбик забил свой третий гол в Лиге конференций

Украинский форвард замкнул фланговый прострел

06 октября 2022, 19:58 | Обновлено 06 октября 2022, 20:05
4661
0
ВИДЕО. Очень быстро. Довбик забил свой третий гол в Лиге конференций
ФК Днепр-1

В матче 3-го тура Лиги конференций «Днепр-1» - «Вадуц» украинская команда вышла вперед уже на 5-й минуте: с передачи Бузанелло гол забил Артем Довбик.

Для украинского форварда это уже третий гол в нынешнем сезоне еврокубка. Ранее Артем оформил два мяча в ворота «Аполлона». Кроме того, у Довбик одна результативная передача.

Всего в сезоне у футболиста 5 голов.

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча Лиги конференций.

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Источник Sport.ua
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