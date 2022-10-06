Лига конференций06 октября 2022, 19:58 | Обновлено 06 октября 2022, 20:05
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ВИДЕО. Очень быстро. Довбик забил свой третий гол в Лиге конференций
Украинский форвард замкнул фланговый прострел
06 октября 2022, 19:58 | Обновлено 06 октября 2022, 20:05
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В матче 3-го тура Лиги конференций «Днепр-1» - «Вадуц» украинская команда вышла вперед уже на 5-й минуте: с передачи Бузанелло гол забил Артем Довбик.
Для украинского форварда это уже третий гол в нынешнем сезоне еврокубка. Ранее Артем оформил два мяча в ворота «Аполлона». Кроме того, у Довбик одна результативная передача.
Всего в сезоне у футболиста 5 голов.
Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча Лиги конференций.
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