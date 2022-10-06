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  4. Лионель МЕССИ: «ЧМ-2022 - последний для меня. Аргентина не фаворит»
Чемпионат мира
06 октября 2022, 19:52 | Обновлено 06 октября 2022, 20:22
765
1

Лионель МЕССИ: «ЧМ-2022 - последний для меня. Аргентина не фаворит»

Турнир стартует в ноябре

06 октября 2022, 19:52 | Обновлено 06 октября 2022, 20:22
765
1
Лионель МЕССИ: «ЧМ-2022 - последний для меня. Аргентина не фаворит»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард Лионель Месси уверен, что ЧМ-2022 станет для него последним чемпионатом мира в карьере. И сборную Аргентины игрок фаворитом не считает.

«Это мой последний чемпионат мира? Да, определенно. Сейчас я хорошо себя чувствую физически, потому что у меня была правильная предсезонная подготовка, чего не было в прошлом году».

«Уже считаем дни до старта чемпионата мира, но сборная Аргентины не фаворит. Есть команды, которых считают сильнее нас», — сказал Месси.

Лионель выиграл со сборной Аргентины Копа Америка и трофей в матче лучших сборных УЕФА - КОНМЕБОЛ. В 2014 году сборная вышла в финал ЧМ, но проиграла Германии.

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Лионель Месси ЧМ-2022 по футболу сборная Аргентины по футболу
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Источник TN
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Комментарии 1
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jugulator
"Лионель выиграл со сборной один трофей - Копа Америка". Это неправильно. Месси выиграл с Аргентиной молодежный ЧМ, Олимпиаду, Копу и Финалиссиму.
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