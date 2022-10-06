Лионель МЕССИ: «ЧМ-2022 - последний для меня. Аргентина не фаворит»

Форвард Лионель Месси уверен, что ЧМ-2022 станет для него последним чемпионатом мира в карьере. И сборную Аргентины игрок фаворитом не считает.

«Это мой последний чемпионат мира? Да, определенно. Сейчас я хорошо себя чувствую физически, потому что у меня была правильная предсезонная подготовка, чего не было в прошлом году».

«Уже считаем дни до старта чемпионата мира, но сборная Аргентины не фаворит. Есть команды, которых считают сильнее нас», — сказал Месси.

Лионель выиграл со сборной Аргентины Копа Америка и трофей в матче лучших сборных УЕФА - КОНМЕБОЛ. В 2014 году сборная вышла в финал ЧМ, но проиграла Германии.