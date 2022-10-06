Александр ЗИНЧЕНКО: «Очень надеюсь на титул АПЛ с Арсеналом»

Украинский игрок «Арсенала» Александр Зинченко верит, что команда способна бороться за титул АПЛ, хотя сейчас об этом рано говорить.

«Очень надеюсь на титул АПЛ, но еще очень рано об этом говорить. Впереди еще 30 матчей, очень долго. Я когда только пришел, то много говорил с Жезусом и мы пришли к общему выводу: тут много качественных игроков и есть команда, которая может достичь цели».

«У нас есть все для успеха, кроме веры. Нужно немного веры, в том числе от болельщиков», — сказал Зинченко.

Сейчас лондонцы лидируют в АПЛ, набрав 21 пункт.