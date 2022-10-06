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  4. ЦИФРА ДНЯ. У Трубина 20 сейвов в ЛЧ. Он – лидер сезона в турнире
Лига чемпионов
06 октября 2022, 18:55 |
569
6

ЦИФРА ДНЯ. У Трубина 20 сейвов в ЛЧ. Он – лидер сезона в турнире

Вратарь «Шахтера» работает больше и качественнее, чем его коллеги из других команд

06 октября 2022, 18:55 |
569
6
ЦИФРА ДНЯ. У Трубина 20 сейвов в ЛЧ. Он – лидер сезона в турнире
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

21-летний голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин является лидером сезона в Лиге чемпионов по количеству осуществленных сейвов.

По данным Wyscout, Трубин выполнил 20 сейвов, а всего в створ его ворот было нанесено 24 удара (украинский кипер пропустил 4 мяча). При этом, последний показатель у Анатолия также максимальный в ЛЧ-2022/23 наряду с кипером «Аякса» Ремко Пасвером, но нидерландец имеет в активе только 16 сейвов (следовательно, пропустил 8 мячей).

Кроме Трубина и Пасвера, в топ-5 сезона Лиги чемпионов по количеству сейвов также входят: Аллан Макгрегор из «Рейнджерс» (15 сейвов), Андре Онана из «Интера» (14) и Доминик Ливакович из загребского «Динамо» (14).

Также Трубин является вторым после кипера «Брюгге» Симона Миньоле по такому показателю как предотвращенные голы. У украинца он равен 2,04, в то время как у бельгийца – 2,46.

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Источник Wyscout
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Veter
Защита заботится об игровой практике Толика 
А вчера копенгагенский тоже  метался как тигр в клетке но там был Холанд и К
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+2
FunnyCat_____
Зимой нужно обязательно уходить,  пока есть ЛЧ и видимость на радарах клубов большой пятерки 
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+2
AK.228
Динамофіли , Трубіна ніхто не продасть, це ж зрозуміло
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0
Gargantua
я бы не сказал, что он вчера особо выручал. Первый гол на совести Трубина. А то что записали в "сейвы" там мяч в основном в него и летел. Мог бы конечно и накосячить, но сказать что Трубин не дал забить это преувеличение. Скорее у форвардов сильное невезение было.
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0
.Zport
Це оцінка захисту. А Трубіну удачі в норм клубі, якщо йому цінник в 100млн не виставлять, як одному відомому блондину фарбованому 
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-1
Злий Глобинець
Два суркісівські боти вже бігом взялися продавати Трубіна? Ха-ха-ха. І не мрійте! Не поможе це вашому Динамо!
І взагалі,  чемпіон України Шахтар забув вас, ботів підвальних, спитати, що йому робити...
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-2
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