ЦИФРА ДНЯ. У Трубина 20 сейвов в ЛЧ. Он – лидер сезона в турнире

21-летний голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин является лидером сезона в Лиге чемпионов по количеству осуществленных сейвов.

По данным Wyscout, Трубин выполнил 20 сейвов, а всего в створ его ворот было нанесено 24 удара (украинский кипер пропустил 4 мяча). При этом, последний показатель у Анатолия также максимальный в ЛЧ-2022/23 наряду с кипером «Аякса» Ремко Пасвером, но нидерландец имеет в активе только 16 сейвов (следовательно, пропустил 8 мячей).

Кроме Трубина и Пасвера, в топ-5 сезона Лиги чемпионов по количеству сейвов также входят: Аллан Макгрегор из «Рейнджерс» (15 сейвов), Андре Онана из «Интера» (14) и Доминик Ливакович из загребского «Динамо» (14).

Также Трубин является вторым после кипера «Брюгге» Симона Миньоле по такому показателю как предотвращенные голы. У украинца он равен 2,04, в то время как у бельгийца – 2,46.