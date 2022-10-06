Испания06 октября 2022, 18:45 |
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Куртуа ждут к матчу с Барселоной. Пока будет играть Лунин
Андрей получит еще минимум два матча
06 октября 2022, 18:45 |
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По информации Marca, основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа пропустил сегодняшнюю тренировку и точно не сыграет в матче чемпионата Испании против «Хетафе».
Скорее всего, бельгийский кипер из-за проблем со спиной не выйдет и на второй матч группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» 11 октября.
Наставник Карло Анчелотти ждет возвращения Куртуа к матчу с «Барселоной» 16 октября, а до того играть будет украинский вратарь Андрей Лунин.
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А всі ці травми спини підступні. Їх важко назавжди вилікувати. Він може знову крутитися і потягнути щось. Хто зна, може він часто стане пропускати через це матчі тепер. Тепер, якщо реал виграє чемпіонат та ЛЧ, то вже не скажуть, що не заслужено медаль отримав. Мінімум два матчі там і там зіграє.
А якби до і Барси не зміг відновитися то взагалі шик. Лунін би зіграв класіко.