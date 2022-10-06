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  4. Куртуа ждут к матчу с Барселоной. Пока будет играть Лунин
Испания
06 октября 2022, 18:45 |
812
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Куртуа ждут к матчу с Барселоной. Пока будет играть Лунин

Андрей получит еще минимум два матча

06 октября 2022, 18:45 |
812
1
Куртуа ждут к матчу с Барселоной. Пока будет играть Лунин
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

По информации Marca, основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа пропустил сегодняшнюю тренировку и точно не сыграет в матче чемпионата Испании против «Хетафе».

Скорее всего, бельгийский кипер из-за проблем со спиной не выйдет и на второй матч группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» 11 октября.

Наставник Карло Анчелотти ждет возвращения Куртуа к матчу с «Барселоной» 16 октября, а до того играть будет украинский вратарь Андрей Лунин.

Лунин отыграл матчи с «Осасуной» (1:1) и «Шахтером» (2:1).

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Источник Marca
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Комментарии 1
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anacreon
Щастя привалило неочікувано. Це значить, що зіграє чотири матчі. Ми всі з Луніним так довго чекали цієї травми Куртуа, особливо останні два роки. Що аж втомилися чекати і забили на неї. А потім вона звалилася раптово нізвідки. ))) 
А всі ці травми спини підступні. Їх важко назавжди вилікувати. Він може знову крутитися і потягнути щось. Хто зна, може він часто стане пропускати через це матчі тепер. Тепер, якщо реал виграє чемпіонат та  ЛЧ, то вже не скажуть, що не заслужено медаль отримав. Мінімум два матчі там і там зіграє.
А якби до і Барси не зміг відновитися то взагалі шик. Лунін би зіграв класіко.
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