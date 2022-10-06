Куртуа ждут к матчу с Барселоной. Пока будет играть Лунин

По информации Marca, основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа пропустил сегодняшнюю тренировку и точно не сыграет в матче чемпионата Испании против «Хетафе».

Скорее всего, бельгийский кипер из-за проблем со спиной не выйдет и на второй матч группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» 11 октября.

Наставник Карло Анчелотти ждет возвращения Куртуа к матчу с «Барселоной» 16 октября, а до того играть будет украинский вратарь Андрей Лунин.

Лунин отыграл матчи с «Осасуной» (1:1) и «Шахтером» (2:1).