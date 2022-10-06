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Лига конференций
06 октября 2022, 18:20 | Обновлено 06 октября 2022, 19:50
1272
0

Третий матч еврокубка. Состав Днепра-1 на игру Лиги конференций

Украинская команда сыграет против аутсайдера группы

06 октября 2022, 18:20 | Обновлено 06 октября 2022, 19:50
1272
0
Третий матч еврокубка. Состав Днепра-1 на игру Лиги конференций
ФК Днепр-1

«Днепр-1» в 3-м туре Лиги конференций сыграет против «Вадуца», игра начнется в 19:45. Наставник Александр Кучер определил стартовый состав.

Днепр-1: Валеф, Адамюк, Сарапий, Сваток, Бузанелло, Бабенко, Рубчинский, Гуцуляк, Пихаленок, Амаш, Довбик

В запасе: Рыбак, Юрчук, Кононов, Логинов, Лучкевич, Танчик, Горбунов, Бланко, Когут, Балули, Назаренко, Громов

После двух туров украинская команда набрала 3 очка, у соперника 1 пункт.

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Источник Sport.ua
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