Лига чемпионов06 октября 2022, 17:12 |
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Шахтер сразу начал подготовку к матчу с Реалом. Команда пропускает тур УПЛ
Команда Йовичевича пропускает тур УПЛ
06 октября 2022, 17:12 |
522
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«Шахтер» после поражения 1:2 в матче 3-го тура Лиги чемпионов против «Реала» вернулся в Варшаву, где уже с пятницы команда начнет подготовку к ответной игре с мадридцами.
Ранее клуб договорился с ФК «Львов» о переносе матча УПЛ, поэтому команда Игора Йовичевича получила возможность пропустить тур чемпионата и сразу готовиться к Лиге чемпионов.
Матч с «Реалом» пройдет 11 октября.
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