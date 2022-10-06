Шахтер сразу начал подготовку к матчу с Реалом. Команда пропускает тур УПЛ

«Шахтер» после поражения 1:2 в матче 3-го тура Лиги чемпионов против «Реала» вернулся в Варшаву, где уже с пятницы команда начнет подготовку к ответной игре с мадридцами.

Ранее клуб договорился с ФК «Львов» о переносе матча УПЛ, поэтому команда Игора Йовичевича получила возможность пропустить тур чемпионата и сразу готовиться к Лиге чемпионов.

Матч с «Реалом» пройдет 11 октября.