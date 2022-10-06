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  4. Шахтер сразу начал подготовку к матчу с Реалом. Команда пропускает тур УПЛ
Лига чемпионов
06 октября 2022, 17:12 |
522
0

Шахтер сразу начал подготовку к матчу с Реалом. Команда пропускает тур УПЛ

Команда Йовичевича пропускает тур УПЛ

06 октября 2022, 17:12 |
522
0
Шахтер сразу начал подготовку к матчу с Реалом. Команда пропускает тур УПЛ
ФК Шахтер

«Шахтер» после поражения 1:2 в матче 3-го тура Лиги чемпионов против «Реала» вернулся в Варшаву, где уже с пятницы команда начнет подготовку к ответной игре с мадридцами.

Ранее клуб договорился с ФК «Львов» о переносе матча УПЛ, поэтому команда Игора Йовичевича получила возможность пропустить тур чемпионата и сразу готовиться к Лиге чемпионов.

Матч с «Реалом» пройдет 11 октября.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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