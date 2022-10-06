Никакой клаусулы. Гвардиола уверен, что Холанд не уйдет в Реал

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опроверг информацию СМИ о том, что с 2024 года в контракте Эрлинга Холанда есть клаусула, которая позволит ему перейти в «Реал» за относительно небольшие деньги.

«Это не так. Нет у Холанда клаусулы для «Реала» или любого другого клуба. Это слухи, люди могут обсуждать, но правды в этом нет».

«Эрлинг здорово адаптировался, чувствует себя здесь невероятно. Так что все нормально», — убежден Гвардиола.

Холанд в нынешнем сезоне уже забил 19 голов.