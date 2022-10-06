Англия06 октября 2022, 16:08 |
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Никакой клаусулы. Гвардиола уверен, что Холанд не уйдет в Реал
Мадридский клуб нацелился на форварда
06 октября 2022, 16:08 |
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Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опроверг информацию СМИ о том, что с 2024 года в контракте Эрлинга Холанда есть клаусула, которая позволит ему перейти в «Реал» за относительно небольшие деньги.
«Это не так. Нет у Холанда клаусулы для «Реала» или любого другого клуба. Это слухи, люди могут обсуждать, но правды в этом нет».
«Эрлинг здорово адаптировался, чувствует себя здесь невероятно. Так что все нормально», — убежден Гвардиола.
Холанд в нынешнем сезоне уже забил 19 голов.
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