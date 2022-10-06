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Англия
06 октября 2022, 16:08 |
444
1

Никакой клаусулы. Гвардиола уверен, что Холанд не уйдет в Реал

Мадридский клуб нацелился на форварда

06 октября 2022, 16:08 |
444
1
Никакой клаусулы. Гвардиола уверен, что Холанд не уйдет в Реал
Skysports.com

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола опроверг информацию СМИ о том, что с 2024 года в контракте Эрлинга Холанда есть клаусула, которая позволит ему перейти в «Реал» за относительно небольшие деньги.

«Это не так. Нет у Холанда клаусулы для «Реала» или любого другого клуба. Это слухи, люди могут обсуждать, но правды в этом нет».

«Эрлинг здорово адаптировался, чувствует себя здесь невероятно. Так что все нормально», — убежден Гвардиола.

Холанд в нынешнем сезоне уже забил 19 голов.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити Пеп Гвардиола Реал Мадрид
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Источник Sky Sports
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Пора вже МанСіті виграти ЛЧ.
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