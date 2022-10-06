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Англия
06 октября 2022, 14:25 |
490
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Арсенал согласовал контракт со своей звездой

Букайо Сака останется в клубе

06 октября 2022, 14:25 |
490
0
Арсенал согласовал контракт со своей звездой
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

«Арсенал» согласовал новый контракт с хавбеком Букайо Сака. Об этом сообщают английские СМИ. Контракт будет рассчитан до лета 2027 года.

Ожидается, что стороны подпишут соглашение в ближайшее время. Зарплата Сака поднимется до 230 тысяч фунтов в неделю.

В нынешнем сезоне на счету Сака 1 гол и 4 ассиста в 9 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. 21-летний англичанин является воспитанником клуба, текущий контракт рассчитан до лета 2024 года.

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Источник Football London
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