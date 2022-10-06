Арсенал согласовал контракт со своей звездой

«Арсенал» согласовал новый контракт с хавбеком Букайо Сака. Об этом сообщают английские СМИ. Контракт будет рассчитан до лета 2027 года.

Ожидается, что стороны подпишут соглашение в ближайшее время. Зарплата Сака поднимется до 230 тысяч фунтов в неделю.

В нынешнем сезоне на счету Сака 1 гол и 4 ассиста в 9 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. 21-летний англичанин является воспитанником клуба, текущий контракт рассчитан до лета 2024 года.