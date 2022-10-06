Украинцы потерпели 100-е поражение в гостях в Лиге (Кубке) чемпионов

Поражение «Шахтера» от «Реала» (1:2) стало 100-м для украинских клубов на чужих полях за все годы выступления в Лиге (Кубке) чемпионов. 58 раз уступало хозяевам «Динамо», 37 – «Шахтер», 4 – «Днепр» и 1 – «Таврия». Между тем проигрыш горняков «сливочным» оказался 20-м в баталиях наших команд с испанцами в основном турнире Лиги чемпионов, а также 10-м в еврокубковых поединках с «Реалом».

К слову, украинцы потерпели 7-е поражение подряд от испанских клубов. Более продолжительные проигрышные серии наши коллективы имели только с немцами - 8 матчей. Последнюю викторию в поединках с испанцами украинцы отпраздновали 1 декабря 2020 года, когда «Шахтер» в групповом раунде Лиги чемпионов в Киеве обыграл… «Реал» – 2:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 поражений украинских клубов от «Реала» в еврокубках

Дата Ранг Стадия Клуб Счет 1. 21.03.1973 КЧ 1/4 Динамо 0:3 (г) 2. 23.10.1985 КУ 1/16 Черноморец 1:2 (г) 3. 24.11.1999 ЛЧ ГТ2 Динамо 1:2 (д) 4. 19.10.2004 ЛЧ ГТ Динамо 0:1 (г) 5. 26.09.2006 ЛЧ ГТ Динамо 1:5 (г) 6. 15.09.2015 ЛЧ ГТ Шахтер 0:4 (г) 7. 25.11.2015 ЛЧ ГТ Шахтер 3:4 (д) 8. 19.10.2021 ЛЧ ГТ Шахтер 0:5 (д) 9. 03.11.2021 ЛЧ ГТ Шахтер 1:2 (г) 10. 06.08.2022 ЛЧ ГТ Шахтер 1:2 (г)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ГТ - групповой турнир; ГТ2 - второй групповой турнир.