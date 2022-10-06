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Лига чемпионов
06 октября 2022, 12:33 | Обновлено 06 октября 2022, 12:58
188
0

Украинцы потерпели 100-е поражение в гостях в Лиге (Кубке) чемпионов

Наши команды 10-й раз проиграли «Реалу»

06 октября 2022, 12:33 | Обновлено 06 октября 2022, 12:58
188
0
Украинцы потерпели 100-е поражение в гостях в Лиге (Кубке) чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Поражение «Шахтера» от «Реала» (1:2) стало 100-м для украинских клубов на чужих полях за все годы выступления в Лиге (Кубке) чемпионов. 58 раз уступало хозяевам «Динамо», 37 – «Шахтер», 4 – «Днепр» и 1 – «Таврия». Между тем проигрыш горняков «сливочным» оказался 20-м в баталиях наших команд с испанцами в основном турнире Лиги чемпионов, а также 10-м в еврокубковых поединках с «Реалом».

К слову, украинцы потерпели 7-е поражение подряд от испанских клубов. Более продолжительные проигрышные серии наши коллективы имели только с немцами - 8 матчей. Последнюю викторию в поединках с испанцами украинцы отпраздновали 1 декабря 2020 года, когда «Шахтер» в групповом раунде Лиги чемпионов в Киеве обыграл… «Реал» – 2:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 поражений украинских клубов от «Реала» в еврокубках

 

Дата

Ранг

Стадия

Клуб

Счет

1.

21.03.1973

КЧ

1/4

Динамо

0:3 (г)

2.

23.10.1985

КУ

1/16

Черноморец

1:2 (г)

3.

24.11.1999

ЛЧ

ГТ2

Динамо

1:2 (д)

4.

19.10.2004

ЛЧ

ГТ

Динамо

0:1 (г)

5.

26.09.2006

ЛЧ

ГТ

Динамо

1:5 (г)

6.

15.09.2015

ЛЧ

ГТ

Шахтер

0:4 (г)

7.

25.11.2015

ЛЧ

ГТ

Шахтер

3:4 (д)

8.

19.10.2021

ЛЧ

ГТ

Шахтер

0:5 (д)

9.

03.11.2021

ЛЧ

ГТ

Шахтер

1:2 (г)

10.

06.08.2022

ЛЧ

ГТ

Шахтер

1:2 (г)

 

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ГТ - групповой турнир; ГТ2 - второй групповой турнир.

 

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Источник Sport.ua
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