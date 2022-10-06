Украинцы потерпели 100-е поражение в гостях в Лиге (Кубке) чемпионов
Наши команды 10-й раз проиграли «Реалу»
Поражение «Шахтера» от «Реала» (1:2) стало 100-м для украинских клубов на чужих полях за все годы выступления в Лиге (Кубке) чемпионов. 58 раз уступало хозяевам «Динамо», 37 – «Шахтер», 4 – «Днепр» и 1 – «Таврия». Между тем проигрыш горняков «сливочным» оказался 20-м в баталиях наших команд с испанцами в основном турнире Лиги чемпионов, а также 10-м в еврокубковых поединках с «Реалом».
К слову, украинцы потерпели 7-е поражение подряд от испанских клубов. Более продолжительные проигрышные серии наши коллективы имели только с немцами - 8 матчей. Последнюю викторию в поединках с испанцами украинцы отпраздновали 1 декабря 2020 года, когда «Шахтер» в групповом раунде Лиги чемпионов в Киеве обыграл… «Реал» – 2:0.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 поражений украинских клубов от «Реала» в еврокубках
|
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Счет
|
1.
|
21.03.1973
|
КЧ
|
1/4
|
Динамо
|
0:3 (г)
|
2.
|
23.10.1985
|
КУ
|
1/16
|
Черноморец
|
1:2 (г)
|
3.
|
24.11.1999
|
ЛЧ
|
ГТ2
|
Динамо
|
1:2 (д)
|
4.
|
19.10.2004
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
0:1 (г)
|
5.
|
26.09.2006
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
1:5 (г)
|
6.
|
15.09.2015
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
0:4 (г)
|
7.
|
25.11.2015
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
3:4 (д)
|
8.
|
19.10.2021
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
0:5 (д)
|
9.
|
03.11.2021
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
1:2 (г)
|
10.
|
06.08.2022
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
1:2 (г)
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ГТ - групповой турнир; ГТ2 - второй групповой турнир.
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