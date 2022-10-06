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06 октября 2022, 11:49 | Обновлено 06 октября 2022, 12:25
624
0

Рейтинг сборных ФИФА: Украина по-прежнему 27-я в мире

Команда Александра Петракова осталась при своих

06 октября 2022, 11:49 | Обновлено 06 октября 2022, 12:25
624
0
Рейтинг сборных ФИФА: Украина по-прежнему 27-я в мире
Getty Images/Global Images Ukraine

Международная федерация футбола представила обновленную версию рейтинга мужских национальных команд.

Реестр сборных, как и в конце августа, когда увидел свет предыдущий рейтинг ФИФА, возглавляет команда Бразилии. Второе место у сборной Бельгии, которая по рейтинговым балла немного отстала от лидера. Замыкает топ-3 команда Аргентины.

Украинская сборная, руководимая Александром Петраковым, занимает 27 позицию. На этом месте «сине-желтые» находились и в реестре ФИФА от 25 августа этого года. Правда, украинцы потеряли почти 6 рейтинговых баллов.

Рейтинг сборных по версии ФИФА

1. Бразилия – 1841.3 (+3.74)

2. Бельгия – 1816.71 (-5.21)

3. Аргентина – 1773.88 (+3.23)

4. Франция – 1759.78 (-5.07)

5. Англия – 1728.47 (-8.99)

6 (+1). Италия – 1726.15 (12.28)

7 (-1). Испания – 1715.22 (-1.71)

8. Нидерланды – 1694.51 (+15.10)

9. Португалия – 1676.56 (-2.09)

10. Дания – 1666.57 (+1.10)…

27. Украина – 1536.99 (-5.80)

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Источник ФИФА
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