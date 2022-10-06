Рейтинг сборных ФИФА: Украина по-прежнему 27-я в мире
Команда Александра Петракова осталась при своих
Международная федерация футбола представила обновленную версию рейтинга мужских национальных команд.
Реестр сборных, как и в конце августа, когда увидел свет предыдущий рейтинг ФИФА, возглавляет команда Бразилии. Второе место у сборной Бельгии, которая по рейтинговым балла немного отстала от лидера. Замыкает топ-3 команда Аргентины.
Украинская сборная, руководимая Александром Петраковым, занимает 27 позицию. На этом месте «сине-желтые» находились и в реестре ФИФА от 25 августа этого года. Правда, украинцы потеряли почти 6 рейтинговых баллов.
Рейтинг сборных по версии ФИФА
1. Бразилия – 1841.3 (+3.74)
2. Бельгия – 1816.71 (-5.21)
3. Аргентина – 1773.88 (+3.23)
4. Франция – 1759.78 (-5.07)
5. Англия – 1728.47 (-8.99)
6 (+1). Италия – 1726.15 (12.28)
7 (-1). Испания – 1715.22 (-1.71)
8. Нидерланды – 1694.51 (+15.10)
9. Португалия – 1676.56 (-2.09)
10. Дания – 1666.57 (+1.10)…
27. Украина – 1536.99 (-5.80)
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