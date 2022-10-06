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  4. КАРАВАЕВ: «Играем и показываем, что сильны и ничто не сможет нас победить»
Лига Европы
06 октября 2022, 11:15 |
215
2

КАРАВАЕВ: «Играем и показываем, что сильны и ничто не сможет нас победить»

Футболист «Динамо» - о важности проведения поединков во время войны

06 октября 2022, 11:15 |
215
2
КАРАВАЕВ: «Играем и показываем, что сильны и ничто не сможет нас победить»
ФК Динамо. Александр Караваев

Правый фулбек «Динамо» Александр Караваев накануне поединка Лиги Европы против «Ренна» рассказал европейским журналистам, насколько непросто даются матчи его команде, а также объяснил, почему для «бело-синих» важно выходить на поле в нынешних реалиях.

«Физически это сложно, потому что мы все время находимся в разъездах, то на автобусе, то на самолете. Кроме того, нам всегда приходится возвращаться в Украину, чтобы играть в чемпионате. Это утомительно. Используем все возможные методы восстановления».

«Мы понимаем, что нынешняя ситуация такова, что многим не до футбола. Однако мы должны играть, если у нас есть для этого возможность. Мы играем и показываем, что мы украинский клуб, что мы сильны и ничто не сможет нас победить», - сказал Караваев.

Отметим, что матч «Ренн» - «Динамо» состоится сегодня, 6 октября, во Франции.

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Источник: Динамо расторгло контракт с Кадири
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Источник Ziare.com
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Перец
Вам краще напередодні матчів взагалі  менше пи..діти,тоді може будете краще грати
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+3
nick07
ніщо може і не може перемогти, але дехто - наприклад навіть кіпріоти, - можуть перемогти.
Може досить скиглити за готелі, автобуси чи переїзди, адже інші команди в таких самих умовах, якщо не гірших (адже багато клубів втратило більшість основних гравців)
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0
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