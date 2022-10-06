КАРАВАЕВ: «Играем и показываем, что сильны и ничто не сможет нас победить»

Правый фулбек «Динамо» Александр Караваев накануне поединка Лиги Европы против «Ренна» рассказал европейским журналистам, насколько непросто даются матчи его команде, а также объяснил, почему для «бело-синих» важно выходить на поле в нынешних реалиях.

«Физически это сложно, потому что мы все время находимся в разъездах, то на автобусе, то на самолете. Кроме того, нам всегда приходится возвращаться в Украину, чтобы играть в чемпионате. Это утомительно. Используем все возможные методы восстановления».

«Мы понимаем, что нынешняя ситуация такова, что многим не до футбола. Однако мы должны играть, если у нас есть для этого возможность. Мы играем и показываем, что мы украинский клуб, что мы сильны и ничто не сможет нас победить», - сказал Караваев.

Отметим, что матч «Ренн» - «Динамо» состоится сегодня, 6 октября, во Франции.