Шахтер провел с Реалом уникальный матч
Подобных игр у команды в Лиге чемпионов еще не было
В матче 3-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» сыграл в Мадриде с «Реалом», и потерпел поражение со счетом 1:2.
Впервые в истории выступлений в чемпионском евротурнире «горняки» начали поединок полностью украинским составом. Лишь на 88-й минуте игры на замену в составе «Шахтера» вышли хорват Невен Джурасек и форвард из Буркина-Фасо Лассина Траоре.
В турнирной таблице своего квартета «Шахтер» занимает второе место, набрав четыре очка. Лидирует «Реал», у которого 9 очков из девяти. Третье место у «РБ Лейпциг», имеющего три очка. Замыкает группу «Селтик», набравший одно очко.
11 октября «Шахтер» вновь встретиться с «Реалом». Матч состоится в Варшаве.
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