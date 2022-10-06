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Лига чемпионов
06 октября 2022, 10:04 | Обновлено 06 октября 2022, 10:42
986
0

Шахтер провел с Реалом уникальный матч

Подобных игр у команды в Лиге чемпионов еще не было

06 октября 2022, 10:04 | Обновлено 06 октября 2022, 10:42
986
0
Шахтер провел с Реалом уникальный матч
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 3-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» сыграл в Мадриде с «Реалом», и потерпел поражение со счетом 1:2.

Впервые в истории выступлений в чемпионском евротурнире «горняки» начали поединок полностью украинским составом. Лишь на 88-й минуте игры на замену в составе «Шахтера» вышли хорват Невен Джурасек и форвард из Буркина-Фасо Лассина Траоре.

В турнирной таблице своего квартета «Шахтер» занимает второе место, набрав четыре очка. Лидирует «Реал», у которого 9 очков из девяти. Третье место у «РБ Лейпциг», имеющего три очка. Замыкает группу «Селтик», набравший одно очко.

11 октября «Шахтер» вновь встретиться с «Реалом». Матч состоится в Варшаве.

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Реал Мадрид Реал - Шахтер
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Источник ФК Шахтер Донецк
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