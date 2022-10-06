Лига чемпионов06 октября 2022, 08:28 | Обновлено 06 октября 2022, 08:31
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4
Названы претенденты на звание игрока недели в ЛЧ
Из квартета признание получит только один
06 октября 2022, 08:28 | Обновлено 06 октября 2022, 08:31
341
4
Европейским футбольным союзом презентованы номинанты звание лучшего игрока 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
За победу в опросе среди болельщиков, который уже стартовал на официальном сайте УЕФА, поборются:
- хавбек дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем – забил победный гол и сделал ассист в матче с «Севильей» (4:1);
- вингер «Ювентуса» Анхель Ди Мария – отдал три голевых паса в поеиднке с «Маккаби» из Хайфы (3:1);
- защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо – забил победный гол в матче с «Аяксом» (6:1) и 7 раз возвращал команде владение мячом;
- форвард «РБ Лейпциг» Андре Силва – оформил дубль во встрече с «Селтиком» (3:1).
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Комментарии 4
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Несправедливо. В цьому квартеті обов'язково має бути наш Анатолій Трубін.
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А чого Мудріка немає? Наркоман сирна ж розповідав, що він 100млн коштує і крутіше нього тільки яйця
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