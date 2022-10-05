Лига чемпионов05 октября 2022, 22:56 | Обновлено 05 октября 2022, 23:07
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ВИДЕО. В прыжке с разворота! Зубков отыграл один мяч в матче с Реалом
Голевую передачу с левого фланга атаки «Шахтера» отдал Богдан Михайличенко
05 октября 2022, 22:56 | Обновлено 05 октября 2022, 23:07
4162
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5 октября в 22:00 в матче 3-го тура Лиги чемпионов играют «Реал» Мадрид и «Шахтер».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
В конце первого тайма Александр Зубков отыграл один мяч (1:2). Хавбек забил красивый гол в прыжке с разворота. Голевую передачу с левого фланга атаки «Шахтера» отдал Богдан Михайличенко.
ГОЛ! 2:1. Александр Зубков, 39 мин.
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