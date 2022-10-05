ВИДЕО. В прыжке с разворота! Зубков отыграл один мяч в матче с Реалом

5 октября в 22:00 в матче 3-го тура Лиги чемпионов играют «Реал» Мадрид и «Шахтер».

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Матч проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

В конце первого тайма Александр Зубков отыграл один мяч (1:2). Хавбек забил красивый гол в прыжке с разворота. Голевую передачу с левого фланга атаки «Шахтера» отдал Богдан Михайличенко.

ГОЛ! 2:1. Александр Зубков, 39 мин.