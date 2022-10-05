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  4. ВИДЕО. В прыжке с разворота! Зубков отыграл один мяч в матче с Реалом
Лига чемпионов
05 октября 2022, 22:56 | Обновлено 05 октября 2022, 23:07
4162
2

ВИДЕО. В прыжке с разворота! Зубков отыграл один мяч в матче с Реалом

Голевую передачу с левого фланга атаки «Шахтера» отдал Богдан Михайличенко

05 октября 2022, 22:56 | Обновлено 05 октября 2022, 23:07
4162
2
ВИДЕО. В прыжке с разворота! Зубков отыграл один мяч в матче с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine

5 октября в 22:00 в матче 3-го тура Лиги чемпионов играют «Реал» Мадрид и «Шахтер».

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Матч проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

В конце первого тайма Александр Зубков отыграл один мяч (1:2). Хавбек забил красивый гол в прыжке с разворота. Голевую передачу с левого фланга атаки «Шахтера» отдал Богдан Михайличенко.

ГОЛ! 2:1. Александр Зубков, 39 мин.

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Шахтер Донецк Реал Мадрид видео голов и обзор Лига чемпионов Реал - Шахтер Богдан Михайличенко Александр Зубков
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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андрей ломакин
Навіщо ви пишете відео голу яке не можливо переглянути?Спирт юдиш вам до рузкого корабля захотілось?
Ответить
-1
andre_lui
Крутой гол
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-1
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