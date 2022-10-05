Лига чемпионов05 октября 2022, 22:43 | Обновлено 05 октября 2022, 22:56
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ВИДЕО. Винисиус Жуниор удвоил перевес Реала над Шахтером в матче ЛЧ
Галактикос забили второй мяч на 28-й минуте матча Лиги чемпионов
05 октября 2022, 22:43 | Обновлено 05 октября 2022, 22:56
1236
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5 октября в 22:00 в матче 3-го тура Лиги чемпионов играют «Реал» Мадрид и «Шахтер».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Галактикос забили второй мяч на 28-й минуте. Винисиус Жуниор удвоил перевес Реала, завершив быструю атаку.
ГОЛ! 2:0. Винисиус Жуниор, 28 мин.
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