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Лига чемпионов
05 октября 2022, 22:43 | Обновлено 05 октября 2022, 22:56
1236
0

ВИДЕО. Винисиус Жуниор удвоил перевес Реала над Шахтером в матче ЛЧ

Галактикос забили второй мяч на 28-й минуте матча Лиги чемпионов

05 октября 2022, 22:43 | Обновлено 05 октября 2022, 22:56
1236
0
ВИДЕО. Винисиус Жуниор удвоил перевес Реала над Шахтером в матче ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

5 октября в 22:00 в матче 3-го тура Лиги чемпионов играют «Реал» Мадрид и «Шахтер».

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Матч проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Галактикос забили второй мяч на 28-й минуте. Винисиус Жуниор удвоил перевес Реала, завершив быструю атаку.

ГОЛ! 2:0. Винисиус Жуниор, 28 мин.

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Источник Sport.ua
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