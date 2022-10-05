Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Родриго открыл счет для Реала. Степаненко провалился в опорной зоне
Лига чемпионов
05 октября 2022, 22:29 | Обновлено 05 октября 2022, 22:38
1076
0

ВИДЕО. Родриго открыл счет для Реала. Степаненко провалился в опорной зоне

Хозяева поля открыли счет на 13-й минуте матча Лиги чемпионов

05 октября 2022, 22:29 | Обновлено 05 октября 2022, 22:38
1076
0
ВИДЕО. Родриго открыл счет для Реала. Степаненко провалился в опорной зоне
Getty Images/Global Images Ukraine

5 октября в 22:00 в матче 3-го тура Лиги чемпионов играют «Реал» Мадрид и «Шахтер».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Хозяева поля открыли счет на 13-й минуте. Забил Родриго. Степаненко провалился в опорной зоне.

ГОЛ! 1:0. Родриго, 13 мин.

По теме:
Челси разгромил Милан и выиграл первый матч в группе
Реал Мадрид – Шахтер – 2:1. Шедевр Зубкова. Видео голов и обзор матча
С высоко поднятой головой, но без очков. Шахтер в Мадриде проиграл Реалу
Шахтер Донецк Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Шахтер Родриго Гоес видео голов и обзор Тарас Степаненко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. В прыжке с разворота! Зубков отыграл один мяч в матче с Реалом
Футбол | 05 октября 2022, 22:56 1
ВИДЕО. В прыжке с разворота! Зубков отыграл один мяч в матче с Реалом
ВИДЕО. В прыжке с разворота! Зубков отыграл один мяч в матче с Реалом

Голевую передачу с левого фланга атаки «Шахтера» отдал Богдан Михайличенко

Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 05 октября 2022, 01:50 2
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие

Ведущие украинские бойцы MMA проводят поединки на протяжении 2022 года

Интер в полете! Барселона проиграла и рискует не выйти в плей-офф ЛЧ
Футбол | 04.10.2022, 23:59
Интер в полете! Барселона проиграла и рискует не выйти в плей-офф ЛЧ
Интер в полете! Барселона проиграла и рискует не выйти в плей-офф ЛЧ
Юношеская лига УЕФА. Молодежка Шахтера разгромлена Реалом
Футбол | 05.10.2022, 17:26
Юношеская лига УЕФА. Молодежка Шахтера разгромлена Реалом
Юношеская лига УЕФА. Молодежка Шахтера разгромлена Реалом
ЛУЧЕСКУ: «В Ренне не удалось найти отель, и команда живет вдали от города»
Футбол | 05.10.2022, 21:05
ЛУЧЕСКУ: «В Ренне не удалось найти отель, и команда живет вдали от города»
ЛУЧЕСКУ: «В Ренне не удалось найти отель, и команда живет вдали от города»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что-то происходит. ВСУ удалось продвинуться в Херсонской области
Что-то происходит. ВСУ удалось продвинуться в Херсонской области
04.10.2022, 17:28 1
Война
«Тайсон уже хуже Дугласа Косты». Что не так с карьерой экс-лидера Шахтера?
«Тайсон уже хуже Дугласа Косты». Что не так с карьерой экс-лидера Шахтера?
04.10.2022, 17:05 5
Футбол
Большая сенсация. Лидер мирового рейтинга проиграл 66-й ракетке мира
Большая сенсация. Лидер мирового рейтинга проиграл 66-й ракетке мира
05.10.2022, 05:19 1
Теннис
«Час не мог выйти из машины». Денисов рассказал о закрытии ТК Футбол
«Час не мог выйти из машины». Денисов рассказал о закрытии ТК Футбол
04.10.2022, 16:05 3
Футбол
Источник: Днепр-1 рискует потерять зимой своего капитана
Источник: Днепр-1 рискует потерять зимой своего капитана
05.10.2022, 05:40 1
Футбол
Драма в Бундеслиге. Мотор отыграл 4 мяча у лидера, но уступил в концовке
Драма в Бундеслиге. Мотор отыграл 4 мяча у лидера, но уступил в концовке
03.10.2022, 19:55
Другие виды
Заря до сих пор использует российский логотип клуба
Заря до сих пор использует российский логотип клуба
03.10.2022, 21:40 51
Футбол
Скандал. Не попав в заявку на ЧМ, гимнаст Пахнюк решил выйти из сборной
Скандал. Не попав в заявку на ЧМ, гимнаст Пахнюк решил выйти из сборной
03.10.2022, 21:10 7
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности