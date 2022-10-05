Лига чемпионов05 октября 2022, 22:29 | Обновлено 05 октября 2022, 22:38
1076
0
ВИДЕО. Родриго открыл счет для Реала. Степаненко провалился в опорной зоне
Хозяева поля открыли счет на 13-й минуте матча Лиги чемпионов
05 октября 2022, 22:29 | Обновлено 05 октября 2022, 22:38
1076
0
5 октября в 22:00 в матче 3-го тура Лиги чемпионов играют «Реал» Мадрид и «Шахтер».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Хозяева поля открыли счет на 13-й минуте. Забил Родриго. Степаненко провалился в опорной зоне.
ГОЛ! 1:0. Родриго, 13 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 октября 2022, 22:56 1
Голевую передачу с левого фланга атаки «Шахтера» отдал Богдан Михайличенко
MMA | 05 октября 2022, 01:50 2
Ведущие украинские бойцы MMA проводят поединки на протяжении 2022 года
Футбол | 04.10.2022, 23:59
Футбол | 05.10.2022, 17:26
Футбол | 05.10.2022, 21:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.10.2022, 17:28 1
04.10.2022, 17:05 5
05.10.2022, 05:19 1
04.10.2022, 16:05 3
05.10.2022, 05:40 1
03.10.2022, 19:55
03.10.2022, 21:40 51
03.10.2022, 21:10 7