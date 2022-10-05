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Лига чемпионов
05 октября 2022, 20:50 | Обновлено 05 октября 2022, 20:57
2570
3

Реал – Шахтер. Лунин выйдет в основе галактикос. Стартовые составы команд

5 октября в 22:00 в Мадриде пройдет матч 3-го тура Лиги чемпионов

05 октября 2022, 20:50 | Обновлено 05 октября 2022, 20:57
2570
3
Реал – Шахтер. Лунин выйдет в основе галактикос. Стартовые составы команд
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

5 октября в 22:00 в матче 3-го тура Лиги чемпионов играют «Реал» Мадрид и «Шахтер».

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Матч проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Стал известен стартовый состав «Реала». В основе заявлен украинский голкипер Андрей Лунин.

Реал – Шахтер. Лунин выйдет в основе галактикос. Стартовые составы команд

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Источник Sport.ua
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Dreifus
Без Куртуа, Модрича и Бензема.
ОК.
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