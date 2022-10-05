Лига чемпионов05 октября 2022, 20:50 | Обновлено 05 октября 2022, 20:57
2570
3
Реал – Шахтер. Лунин выйдет в основе галактикос. Стартовые составы команд
5 октября в 22:00 в Мадриде пройдет матч 3-го тура Лиги чемпионов
05 октября 2022, 20:50 | Обновлено 05 октября 2022, 20:57
2570
3
5 октября в 22:00 в матче 3-го тура Лиги чемпионов играют «Реал» Мадрид и «Шахтер».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Стал известен стартовый состав «Реала». В основе заявлен украинский голкипер Андрей Лунин.
Реал – Шахтер. Лунин выйдет в основе галактикос. Стартовые составы команд
📋✅ Our starting 𝗫𝗜 🆚 @FCShakhtar_eng! #UCL pic.twitter.com/TERAqAqOwk— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) October 5, 2022
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 октября 2022, 09:25 4
Специалист не верит, что Сергей Ребров сменит Александра Петракова у руля сборной
Футбол | 05 октября 2022, 11:16 13
Хорвата также неприятно удивила позиция ФИФА
Бокс | 05.10.2022, 13:50
MMA | 05.10.2022, 01:50
Футбол | 05.10.2022, 13:37
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.10.2022, 19:10 14
Война
03.10.2022, 16:38 16
04.10.2022, 00:05 5
04.10.2022, 16:05 3
04.10.2022, 20:31 2
04.10.2022, 00:57
04.10.2022, 23:59 2
ОК.