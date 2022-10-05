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  4. Тьерри АНРИ: «Артета делает с Зинченко то же, что Гвардиола»
Англия
05 октября 2022, 20:08 |
2001
0

Тьерри АНРИ: «Артета делает с Зинченко то же, что Гвардиола»

Легенда «Арсенала» - о нынешней команде «Канониров»

05 октября 2022, 20:08 |
2001
0
Тьерри АНРИ: «Артета делает с Зинченко то же, что Гвардиола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

Легенда «Арсенала» Тьерри Анри поделился своим мнением по поводу нынешней команды Микеля Артеты:

«Что мне сейчас нравится в нынешнем «Арсенале», так это то, что это другая команда. Если вы говорите о чем-то важном, это другая команда.

Габриэл Жезус действительно меняется, и не только он. Салиба позволяет им играть в четыре защитника. Артета делает то, что Гвардиола делал в «Сити» с Зинченко.

Джака играет намного лучше. Это то, что меня поразило больше, чем результат, потому что это то, что происходит постоянно».

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Тьерри Анри Арсенал Лондон Александр Зинченко Микель Артета
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Источник Daily Mirror
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