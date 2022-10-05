Тьерри АНРИ: «Артета делает с Зинченко то же, что Гвардиола»
Легенда «Арсенала» - о нынешней команде «Канониров»
Легенда «Арсенала» Тьерри Анри поделился своим мнением по поводу нынешней команды Микеля Артеты:
«Что мне сейчас нравится в нынешнем «Арсенале», так это то, что это другая команда. Если вы говорите о чем-то важном, это другая команда.
Габриэл Жезус действительно меняется, и не только он. Салиба позволяет им играть в четыре защитника. Артета делает то, что Гвардиола делал в «Сити» с Зинченко.
Джака играет намного лучше. Это то, что меня поразило больше, чем результат, потому что это то, что происходит постоянно».
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