Тьерри АНРИ: «Артета делает с Зинченко то же, что Гвардиола»

Легенда «Арсенала» Тьерри Анри поделился своим мнением по поводу нынешней команды Микеля Артеты:

«Что мне сейчас нравится в нынешнем «Арсенале», так это то, что это другая команда. Если вы говорите о чем-то важном, это другая команда.

Габриэл Жезус действительно меняется, и не только он. Салиба позволяет им играть в четыре защитника. Артета делает то, что Гвардиола делал в «Сити» с Зинченко.

Джака играет намного лучше. Это то, что меня поразило больше, чем результат, потому что это то, что происходит постоянно».