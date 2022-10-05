Лига чемпионов05 октября 2022, 19:12 | Обновлено 05 октября 2022, 19:20
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ВИДЕО. Бразилец для Ворсклы, Петраков и УАФ, ставим на Челси
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
05 октября 2022, 19:12 | Обновлено 05 октября 2022, 19:20
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1. Ворскла подписала английского форварда академии Тоттенхема
2. Металлист 1925 года подписал 18-летнего бразильского хавбека
3. УАФ не ведет переговоры с кандидатами на должность тренера сборной
4. Златан Ибрагимович снимется в итальянском сериале
5. Прогноз на матч Челси – Милан
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