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Лига чемпионов
05 октября 2022, 19:12 | Обновлено 05 октября 2022, 19:20
385
0

ВИДЕО. Бразилец для Ворсклы, Петраков и УАФ, ставим на Челси

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

05 октября 2022, 19:12 | Обновлено 05 октября 2022, 19:20
385
0
ВИДЕО. Бразилец для Ворсклы, Петраков и УАФ, ставим на Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Ворскла подписала английского форварда академии Тоттенхема
2. Металлист 1925 года подписал 18-летнего бразильского хавбека
3. УАФ не ведет переговоры с кандидатами на должность тренера сборной
4. Златан Ибрагимович снимется в итальянском сериале
5. Прогноз на матч Челси – Милан

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Источник Sport.ua
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