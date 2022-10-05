Германия05 октября 2022, 19:22 |
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Садио МАНЕ: «Бензема заслужил Золотой мяч в этом году»
Форвард «Баварии» - о борьбе за Золотой мяч-2022
05 октября 2022, 19:22 |
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Форвард «Баварии» Садио Мане считает, что Карим Бензема из «Реала» заслужил Золотой мяч-2022:
«Честно, думаю, что Карим заслужил его в этом году. Он провел отличный сезон в «Реале», выиграл Лигу чемпионов. Считаю, что он без вопросов заслужил его, так что я рад за него.
Да, я выиграл Кубок Африки, это было облегчением для меня и для всей страны, и я действительно счастлив, что выиграл вместе со своей страной. Но я думаю, что приз заслужил Карим, искренне верю в это».
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