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  4. Садио МАНЕ: «Бензема заслужил Золотой мяч в этом году»
Германия
05 октября 2022, 19:22 |
312
0

Садио МАНЕ: «Бензема заслужил Золотой мяч в этом году»

Форвард «Баварии» - о борьбе за Золотой мяч-2022

05 октября 2022, 19:22 |
312
0
Садио МАНЕ: «Бензема заслужил Золотой мяч в этом году»
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

Форвард «Баварии» Садио Мане считает, что Карим Бензема из «Реала» заслужил Золотой мяч-2022:

«Честно, думаю, что Карим заслужил его в этом году. Он провел отличный сезон в «Реале», выиграл Лигу чемпионов. Считаю, что он без вопросов заслужил его, так что я рад за него.

Да, я выиграл Кубок Африки, это было облегчением для меня и для всей страны, и я действительно счастлив, что выиграл вместе со своей страной. Но я думаю, что приз заслужил Карим, искренне верю в это».

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Садио Мане Золотой мяч Карим Бензема
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Источник Get French Football News
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